Il Divo : Mort foudroyante du chanteur Carlos Marín, à 53 ans

Carlos Marín avait été admis le 10 décembre au Manchester Royal Hospital et placé dans une unité de soins intensifs, le jeudi 16 décembre 2021. Le baryton espagnol avait été plongé dans un coma artificiel et était sous surveillance stricte. Il aurait souffert d'un manque d'oxygène mais était dans un état stable. Aucun autre détail n'avait été dévoilé sur les raisons de son hospitalisation. De nombreux fans soupçonnaient la Covid-19 et son variant Omicron, qui a forcé le gouvernement britannique à imposer de nouvelles restrictions.

Les messages de condoléances continuent d'affluer sur la page Instagram de Carlos Marín. Sa dernière publication remontait au 6 décembre. L'artiste avait publié une photo animée de son groupe annonçant leur prochaine tournée baptisée For Once In My Life, entre janvier et mars 2022.

"Carlos je viens sur ta page pour que quelqu'un me dise que c'est un mensonge et que tu n'es pas parti", a réagi Beatriz Luengo, ex-star de la série Un, Dos, Tres. "Mon ami, tu nous manqueras tellement. Je n'arrive toujours pas à y croire", ajoute un autre proche, le chanteur Daniel Del Valle. Des milliers ont exprimé leur tristesse et adressé leurs condoléances à la famille de Carlos Marín.