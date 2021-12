Il Divo : Un des chanteurs est dans le coma !

Alors que le groupe Il Divo a annoncé une nouvelle tournée mondiale baptisée For Once In My Life Tour, le début des représentations a été reporté à 2022. Le groupe devait initialement passer par le Royaume-Uni mais l'état de santé de l'un des membres est venu tout chambouler.

C'est le chanteur espagnol Carlos Marín qui souffre aujourd'hui d'un sérieux pépin. Il a été admis le 10 décembre au Manchester Royal Hospital et placé dans une unité de soins intensifs relate le Mail Online, ce 16 décembre 2021. L'artiste a été plongé dans un coma artificiel et est sous surveillance stricte. Il aurait souffert d'un manque d'oxygène mais est désormais dans un état stable. Alors qu'aucun autre détail n'a été dévoilé, la situation sanitaire actuelle au Royaume-Uni, qui craint un "raz-de-marée" massif de contaminations au coronavirus en raison du variant Omicron, est dans toutes les pensées...

Le groupe Il Divo, qui s'est notamment fait connaitre grâce à sa collaboration avec Céline Dion sur le titre I Believe in You, a posté un message sur les réseaux sociaux pour informer les fans du report de plusieurs dates de concerts. "Malheureusement, en raison de la maladie, les dates restantes pour les représentations de décembre 2021 de Il Divo au Royaume-Uni sont reportées à décembre 2022. Il Divo est profondément désolé pour les fans mais a hâte de reprendre la route l'an prochain et de voir tout le monde jusqu'au prochain Noël", peut-on lire sur Twitter.

Le groupe formé en 2003 grâce au producteur Simon Cowell, qui a vendu aux alentours de 30 millions d'albums dans le monde, est composé de Carlos Marín (Espagne), Urs Bühler (Suisse), David Miller (Etats-Unis) et Sébastien Izambard (France). La prochaine date de concert de la formation est prévue pour le 6 janvier 2022 à Sarasota, en, Floride. Souhaitons que d'ici là Carlos Marín sorti du coma et rétabli pour chanter.