Après Delta et Omicron : "Nous surveillons un autre variant" explique le virologue Bruno Lina

C'est l'histoire sans fin de la pandémie de la Covid-19 depuis l'apparition des variants. Ceux-ci créent d'éternels rebondissements au feuilleton sanitaire dans lequel est plongé la planète toute entière depuis le début de l'année 2020. Le professeur Bruno Lina, chercheur lyonnais et membre du conseil scientifique, a fait part de ses craintes et de ses perspectives pour l'avenir dans une interview pour Le Journal du dimanche.

Pour Bruno Lina et comme d'autres scientifiques interrogés sur le sujet comme son collègue Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, l'ennemi numéro 1 actuellement est sans aucun doute le variant Delta, cause de la cinquième vague qui démarre et qui fait craindre le pire pour Noël. Et comme ses pairs, le professeur Lina enjoint tous les citoyens à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et les masques.

Le variant qui a fait irruption en Afrique du Sud, Omicron, n'est donc pas lui qui va gâcher les fêtes de Noël mais il sera une menace pour la fin de l'hiver ou pour Pâques : "Lorsque j'ai vu sa séquence génétique, j'ai pensé : 'Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle.' Mais ce n'est pas pour autant une catastrophe annoncée. Notre problème, pour les fêtes, c'est Delta. Le pic est attendu pour début janvier car il y a une inertie dans l'évolution de l'épidémie." Le spécialiste donne également son avis sur la question épineuse de la vaccination face à l'arrivée d'Omicron : "Attendre d'hypothétiques vaccins adaptés à un variant dont on n'a pas la certitude qu'il va devenir dominant n'a aucun sens. Quand un incendie démarre, on jette vite de l'eau sur le feu. Ce genre de discours attentiste relève de l'hésitation vaccinale. Les vaccins sont très efficaces contre Delta."

S'il ne se veut donc pas alarmiste sur la question Omicron, le virologue reconnaît que la prudence et la surveillance doivent être permanente sur l'évolution des différentes souches : "En France, Delta est toujours ultra-dominant avec environ 99 % des séquences, mais nous surveillons également, depuis trois à quatre semaines, un autre variant, le B.1.640, détecté pour la première fois au Congo et en France. Il porte beaucoup de mutations, sans atteindre le nombre record d'Omicron, et il a lui aussi un potentiel de transmission important. L'Institut Pasteur, qui effectue des tests en laboratoire sur ce virus, va rendre publics ses résultats dans de brefs délais."

Pour l'heure, le gouvernement se penche sur le cas du Delta et sa progression exponentielle en France. Le Premier ministre qui lutte lui-même contre la Covid-19 et le ministre de la santé Olivier Véran ont ainsi donné une conférence de presse suite au conseil de défense sanitaire du 6 décembre 2021.