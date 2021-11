Jean Castex, positif à la Covid-19, moqué et critiqué... il réagit

La situation est complexe pour Jean Castex. S'il n'a que peu de symptômes de la Covid-19, après avoir été testé positif le lundi 22 novembre 2022, le Premier ministre fait face à une polémique qui prend de l'ampleur. Alors que la France fait face à une cinquième vague et que les autorités demandent plus que jamais le respect des gestes barrières et encouragent la vaccination, le comportement du chef du gouvernement avant d'avoir été déclaré cas contact est pointé du doigt. D'autant plus qu'un cas vient d'être annoncé parmi les ministres : Brigitte Klinkert, en charge de l'Insertion. Face aux critiques, Jean Castex a choisi tout simplement de rassurer son état de santé et de remercier les personnes qui lui ont envoyé des marques de soutien.