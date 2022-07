Illan (Les Marseillais) fait de graves accusations contre la police, des informations privées dévoilées

À la fin de l'année 2021, Illan Castronovo était la cible de graves accusations. La candidate de télé-réalité Alix Desmoineaux affirmait dans Touche pas à mon poste qu'il avait agressé sexuellement une jeune femme et qu'une vidéo existait pour le prouver. "On attrape la jeune fille par les cheveux elle ne veut pas, elle dit non, on essaye de lui demander des faveurs, elle refuse, elle pleure... Elle hurle, il y a du son, ça dure 1min30, elle pleure, elle supplie, moi je suis désolée mais non ça veut dire non", avait-elle détaillé, assurant avoir vu les images choc.

Illan Castronovo avait beau tout nier en bloc, à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi sur C8, sa réputation en prenait un coup. Pour ne rien arranger, il a été révélé que deux plaintes avaient été déposées à son encontre pour des faits de harcèlement et agression sexuelle. La première plainte daterait du 15 janvier 2020 et la seconde, déposée par Nathanya, du 7 décembre 2021, pour des faits qui remonteraient à 2019.

Pendant que la justice traite ces affaires fragiles, tout en prenant en compte les ripostes d'Illan qui a porté plainte pour diffamation, ce dernier fait profil bas. Mais jeudi 21 juillet, il a bien été obligé de sortir de sa réserve. En story Instagram, il a confié avoir été victime d'une "dinguerie". "La police diffuse mon casier judiciaire, mon adresse et mon numéro de téléphone. Où va le monde ?, s'est-il insurgé. Mais c'est quoi ce pays sérieusement, maintenant tout le monde peut voir mon casier, mon numéro et mon adresse. Je rêve, je suis choqué, on va me lâcher quand ?".

Illan Castronovo parvient toutefois à relativiser en espérant que cette fuite soit finalement bénéfique pour lui. "La seule chose positive c'est que cela prouve que je n'ai aucune affaire d'agression ni aucune plainte contre moi. Ces accusations étaient toutes fausses comme je le répète depuis des mois. Les seules plaintes dans mon casier sont celles que j'ai initié moi-même contre des personnes pour harcèlement, diffamation et calomnies", a-t-il expliqué. Désormais, le jeune homme fait confiance à son avocat pour le sortir de l'embarras "car il y a atteinte à la vie privée et mise en danger".