Nathanya (La Villa 5) agressée sexuellement et battue : son témoignage glaçant

Fort du succès de sa première émission sur Youtube, En toute intimité, Sam Zirah a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Il propose désormais un nouveau format émotion intitulé Pour devenir qui je suis. Un moyen pour lui de percer les mystères des candidats de télé-réalité. Pour son premier numéro, il recevait la jolie Nathanya. A seulement 20 ans, elle a déjà été vue dans plusieurs télé-réalités dont Moundir, les apprentis aventuriers et Les Anges. Depuis ce lundi 25 novembre 2019, elle est casting de la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés.

Il faut dire que la brunette a déjà connu de nombreuses déceptions amoureuses. Notamment une en particulier qui a été destructrice. C'est ce qu'elle a révélé à Sam Zirah. Mais avant d'en arriver là, Nathanya est revenue sur ce qui a causé sa descente aux enfers, à savoir le jour où sa mère s'est suicidée alors qu'elle n'avait que deux ans. "Elle avait complètement perdu le contrôle d'elle-même, a raconté la jeune femme. C'est une période de ma vie où j'étais très très seule. Ma soeur avait 22 ans, j'étais une enfant. Mon père n'était pas là, pas de grands-parents, pas de cousines... Enfin, personne ne se voyait."

Une période éprouvante pour Nathanya qui a fini par trouver refuge auprès d'un homme à l'adolescence, qu'elle surnomme "l'emprise". "Cet homme, quand j'avais 15 ans et que lui en avait 20, et qui a fait de moi un animal. Je n'avais plus droit à quoi que ce soit. Je n'avais plus le droit de parler, plus le droit de ressentir, j'étais sa chose", s'est-elle souvenue. A la recherche d'attention et surtout d'affection, elle n'a pourtant pas vu le danger venir en dépit des insultes, des menaces et de la violence qui se sont vite insyaurées dans son quotidien :"Plus il m'insultait, plus c'était de l'amour pour moi."

Et même lorsqu'elle a été victime d'abus sexuel, Nathanya n'est pas parvenue pas à le quitter :! "J'étais vierge et il m'a violée. Et je me suis dit : 'Il a ma virginité, il a tout de moi'". En pleurs, elle a poursuivi le récit de son calvaire : "Après je me demandais : 'Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Te faire violer ou te faire violer et frapper ?' Tous les jours je devais choisir." Après avoir déposé de multiples plaintes, Nathanya a finalement été envoyée dans un foyer et est ainsi parvenue à échapper à son bourreau. Ce dernier a quant à lui été incarcéré. Mais la jeune femme est loin d'être guérie et espère se débarrasser de ses démons une bonne fois pour toute grâce à la love coach Lucie.