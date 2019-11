Incroyable talent 2019, blessure sur scène : "Le lendemain, je ne marchais plus"

Mardi 12 novembre 2019, dans La France a un incroyable talent 2019 sur M6, une candidate a mis le feu au plateau face à Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine. Mais ce que les téléspectateurs n'ont pas vu, c'est que la jeune femme s'était en réalité méchamment blessée en direct. Elle raconte ce qu'il s'est passé à nos confrères de Télé Loisirs.

Mélody, quatre fois championne du monde de freestyle football, a proposé un numéro dont elle a été la star au milieu de quatre hommes. Elle a multiplié les postures acrobatiques et les épisodes de jonglage avec son ballon. Une performance ultrasportive lors de laquelle celle qui a dû tirer un trait sur sa carrière professionnelle à l'âge de 18 ans à cause d'une blessure s'est fait sacrément mal.

Alors qu'elle affichait un large sourire, Mélody a beaucoup souffert. "Je me suis blessée aussi pendant ma prestation ce soir, au moment où je mets le ballon sur la poitrine et que je descends en limbo, mais ça ne s'est pas vu !", déclare-t-elle. Très professionnelle, elle a donc "serré les dents" et "fini le show". "Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que j'avais une lésion du ligament interne. Ils se sont demandé comment j'avais pu finir la prestation. Le lendemain, je ne marchais plus. Ça fait deux mois que je suis en rééducation", poursuit-elle.

Espérons que la candidate, qui avait déjà participé au programme en 2012 et qui est sollicitée depuis trois ans pour y revenir, sera totalement remise dans les prochaines semaines pour la demi-finale de La France a un incroyable talent 2019 !