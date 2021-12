Incroyable Talent 2021 : Le Choeur Saint-Cyr gagnant, Marianne James touchée par la Covid-19

La musique adoucit les moeurs et permet une fois de plus à des candidats d'Incroyable talent de remporter le chèque de 100 000 euros. Mercredi 22 décembre 2021, M6 diffusait la grande finale remportée par le Choeur des militaires de Saint-Cyr.

Hier soir, les treize finalistes en compétition étaient de retour sur le plateau d'Incroyable talent 2021 pour s'affronter, dans l'espoir de succéder à la famille Lefèvre. La présentatrice Karine Le Marchand et les membres du jury Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy étaient également sur place. En revanche, Marianne James n'a pu faire le déplacement et pour cause, elle a été testée positive à la Covid-19. "On est à ça de commencer l'émission sur M6, mais je suis chez moi. (...) J'ai attrapé la Covid, alors je suis obligée de rester chez moi. Je ne suis pas en plateau avec mes petits camarades, mais je ferai peut-être un coucou à un moment", a-t-elle confié en vidéo. Et de préciser qu'elle a été contrainte d'annuler certaines représentations de Tatie Jambon. "Je suis dégoûtée, mais c'est comme ça. Il faut prendre les choses comme elles arrivent. (...) Vous voyez je vais bien, je vais très bien même", a-t-elle conclu. Une absence qui a également été expliquée par Karine Le Marchand lors de la finale.

L'émission a ensuite pu débuter et, au terme de la soirée, c'est le Choeur militaire de Saint-Cyr qui a remporté les 100 000 euros en jeu. Un gain que la troupe a choisi d'offrir aux blessés et aux morts de l'Armée de Terre. "Au-delà de la performance technique qu'on a fournie, il y avait un message profond derrière, une âme qui nous habite, et qui touche les gens : c'est notre mémoire collective, celle de la France et des soldats morts pour elle. Et l'amour de la patrie. C'est cette dimension-là qui a peut-être apporté du relief à notre performance", ont-ils confié à Télé Loisirs quand on leur a demandé ce qui avait fait la différence avec les autres participants selon eux.

A la suite de cette victoire, tous comptent bien profiter des fêtes de fin d'année avec leurs proches. Et, comme la famille Lefèvre avant eux, ils aimeraient sortir un album. Un rêve qui pourrait bien se réaliser.

La finale de La France a un incroyable talent a attiré 3,56 millions de télespectateurs, soit 20,1% de l'ensemble du public.