Incroyable Talent : La famille Lefèvre gagnante, le public très énervé monte au créneau !

Mardi 15 décembre 2020, M6 diffusait la grande finale de la quinzième saison de La France a un incroyable talent. La soirée, présentée par Karine Le Marchand, a été marquée par la victoire de la famille Lefèvre. De quoi faire jaser les téléspectateurs... En effet, sur Twitter, ils sont nombreux à témoigner leur colère !

Le public a voté ! Le magicien David Stone alias Klek Entos et les acrobates de rue marseillais Wonsembe ont été surclassés par la famille Lefèvre qui a remporté l'émission et le chèque de 100 000 euros promis au gagnant. Anne, Gabriel et leurs six enfants forment une belle famille catholique. Le petit groupe a proposé sur scène des chants sacrés. Les jurés Marianne James, Hélène Segara, Eric Antoine et Sugar Sammy, dubitatifs au début, ont finalement été eux aussi conquis. "Nous voulions faire passer notre amour de la musique sacrée et notre foi catholique est rendue visible de cette manière", expliquent Anne et Gabriel.

La famille Lefèvre, gagnante très contestée de La France a un incroyable talent

Le grand soir, le duo et leurs enfants Gaël, Blanche, Clément, Emmanuel, Colombe et Raphaël n'étaient pas présents sur le plateau. En effet, un des enfants a contracté le Covid-19 et c'est donc depuis son domicile à Versailles que la famille s'est connectée au plateau... et a animé la soirée avec un chant de Noël.

Si les Lefèvre se sont réjouis de leur victoire, sur les réseaux sociaux, beaucoup sont dans l'incompréhension... et la colère. "Donc la famille de choristes arrive devant eux tous ? C'est une caméra cachée c'est sûr Karine reviens nous le dire la blague est trop longue là", "On m'explique la famille Lefèvre ? Certes c'était beau leur prestation mais sérieux y'avait des gens qui méritaient plus, clairement je l'ai pas vu venir", "Les catho qui gagnent #LFAIT, putain, la dernière fois que j'ai eu autant la haine c'est quand David a gagné la finale de Top Chef à la place d'Adrien", peut-on lire sur Twitter.