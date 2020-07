Incroyable Talent, Duo Maintenant blessé: la raison de sa chute impressionnante

Grosse frayeur lors du tournage de la deuxième émission d'Incroyable Talent, la bataille du jury (M6), diffusée mardi 30 juin 2020. Le public a retrouvé le Duo Maintenant, finaliste de la saison 5, en 2020. Afin de briller sur le plateau, Nicolas Besnard (42 ans) et Ludivine Furnon ont mis au point un numéro impressionnant et ont donc pris beaucoup de risques. Malheureusement, cela s'est retourné contre eux.

Au début du numéro, Nicolas a mal réceptionné sa compagne et s'est donc blessé. Les pompiers sont intervenus et le jury ainsi que le public étaient effrayés. Un moment sur lequel le candidat est revenu auprès de Télé Loisirs. Pour commencer, il a expliqué que les conditions n'étaient pas idéales sur le plateau : "Je ne peux pas critiquer la production, parce que je l'ai adorée. On a pour habitude, avec Ludivine, de toujours répéter nos éléments techniques avant d'entrer sur scène. Ça fait plus de quinze ans qu'on fait ça ensemble, c'est très important pour nous. Mais quand on a tourné, il faisait très froid [les émissions ont été tournées en novembre 2019, NDLR]. Et on a décidé de ne pas le faire, même si on s'est bien échauffés individuellement dans notre loge. Quand on est arrivé sur scène, c'était assez bizarre. Il y avait toute une attente, on était nerveux. La faute était la mienne."

Nicolas aveuglé par une lumière

Nicolas explique qu'il a voulu pousser Ludivine plus fort que d'habitude lors du premier saut. Et il arrive que la belle brune recule ou avance à ce moment-là. En règle générale, il a le temps de s'ajuster pour la récupérer. Mais une lumière est venue tout gâcher : "Au moment où je l'ai regardée, j'ai eu un spot de lumière dans les yeux qui m'a ébloui, et je n'ai pas vu qu'elle avait reculé. Au lieu de la réceptionner dans mes bras, comme on le fait tous les jours, elle a atterri sur ma nuque. Ça m'a complètement mis KO, ça m'a assommé sur le coup. J'ai quasiment perdu connaissance. Ça ne nous était jamais arrivé." Le papa de Lola et Loucas a donc alerté les professionnels dans leur domaine sur le fait que rien n'est acquis et que le danger est toujours présent. "J'ai pris quelques minutes pour reprendre mes esprits. Je ne sentais plus mes membres, avec de gros fourmillements dans les bras et les jambes. Mais The show must go on", a-t-il ajouté.

Nicolas et Ludivine sont en effet remontés sur scène après que le beau blond a repris ses esprits. Et les protégés d'Hélène Ségara ont réussi à se qualifier pour la finale face à Ueksa (équipe de Sugar Sammy). S'ils remportent les 100 000 euros, le jeune papa espère produire son spectacle : "Les années passant, on se doute qu'il va peut-être falloir passer de l'autre côté du rideau. Je vais avoir 42 ans, je compte encore bien continuer quelques années, mais le corps ne suivra pas forcément. Ces 100 000 euros nous aideraient à monter notre propre production." C'est ce qu'on leur souhaite.