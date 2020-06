Incroyable talent : Un candidat blessé, les pompiers interviennent

Mardi 30 juin 2020, M6 a diffusé la deuxième émission d'Incroyable talent, la bataille du jury. Éric Antoine, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Marianne James se sont affrontés lors de cette édition spéciale. Ils ont constitué une équipe de six talents, cinq anciens candidats de l'émission et un participant mystère, afin qu'ils s'affrontent en duels. Ce soir encore, le niveau était très élevé et le jury a eu droit à une sacrée frayeur.

Cécile et Roman contre Les Frères Jacquard

Le couple a participé à l'émission il y a quatre ans, lors de la saison 10. Il était arrivé jusqu'en finale et Éric Antoine lui avait promis de ne jamais l'oublier. Il a tenu sa promesse puisqu'il a fait appel au duo pour la Bataille du jury. Cécile et Roman sont depuis devenus parents d'un petit garçon, un grand changement dans leur vie. Ce qui n'a pas changé, c'est leur passion pour l'acrobatie. Une fois de plus, ils ont proposé un numéro aérien sensuel au cours duquel se sont enchaînées des figures plus impressionnantes les unes que les autres. Le jeune homme a par exemple tenu sa compagne à l'aide de ses seuls pieds. Une fois la prestation terminée, Éric Antoine n'a pas caché sa fierté. "J'ai tellement de respect pour vous", a-t-il notamment confié. Marianne James n'était pas rassurée pour ses protégés tant le numéro était parfait. "Je viens de voir une femme qui porte un homme et tout ça en équilibre, dans l'air. Elle n'en a pas perdu sa féminité", a-t-elle expliqué. Selon Hélène Ségara, ils sont "l'incarnation de l'amour céleste".

Ils se sont fait remarquer en 2018 et avaient notamment séduit Marianne James qui a de nouveau fait appel à eux dans l'espoir de revoir un numéro "musical" et "gourmand". Les Frères Jacquard, un trio de musiciens et chanteurs au look démodé, interprètent des paroles sur la mélodie d'une autre chanson. Pour cette édition, ils ont préparé "du jamais vu". Ils ont mélangé le son de Macia Baïla des Rita Mitsouko avec les paroles de Ne me quitte pas de Jacques Brel ou les paroles de Salade de fruits de Bourvil avec un son rock. "Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, j'ai presque aimé ça", a confié Sugar Sammy qui n'a jamais été fan de ce groupe. Il a ensuite promis, en plaisantant, de voter pour eux s'ils ne revenaient plus jamais sur le plateau. Hélène Ségara était ravie de les revoir et heureuse qu'ils aient mis l'ambiance.

Place aux votes : Sugar Samy, Hélène Ségara et le public ont voté pour Cécile et Roman à l'unanimité. Ils poursuivent donc l'aventure.

Les frères Chaix contre un candidat mystère

Marianne James n'a pas fait mouche avec les frères Jacquard. Pour son nouveau duel, elle a donc misé sur les frères Chaix. Les finalistes de la saison 6 (en 2011) téléguident des avions et font des figures, en musique. Depuis leur participation, ils ont la chance de faire des spectacles et donc, de vivre de leur passion. Pour cette émission, ils ont monté un nouveau numéro "entre danse et magie". Les deux frères ont fait retomber tout le monde en enfance en dévoilant une prestation effectivement magique entre feu et lumières. Un moment hors du temps qui a séduit. "Qu'est-ce que c'est beau", n'a cessé de répéter Marianne James. Éric Antoine a eu des frissons, il a été ému et emballé à la fois. "C'est d'une difficulté monstrueuse, on ne s'en rend pas compte", a-t-il ajouté.

Sugar Samy a misé sur son candidat mystère et a promis qu'il ferait trembler tout le monde. "C'est du jamais vu en France", a-t-il teasé. Le public et le jury ont ensuite découvert qu'il s'agissait d'un homme qui a participé à Britain's Got Talent et qui se fait appeler Ben Blaque. Le candidat, au look gothique, a fait son entrée sur le plateau avec une arbalète. Il a tout d'abord visé un ballon de baudruche qui se trouvait dans la bouche de son assistante. Il s'est ensuite mis de dos et, avec l'aide de son téléphone mis en mode caméra, a visé le ballon qu'elle portait au-dessus d'elle. Enfin, il a demandé à Marianne James de venir sur le plateau. "Six arbalètes sont en face les unes des autres. Je vais tirer sur une cible, avec les yeux bandés. Je vais utiliser mon sens de l'ouïe pour la viser et toucher le coeur de la cible. Mais j'ai besoin d'un son et c'est vous qui allez me donner un repère", lui a-t-il expliqué. Angoissée et munie d'une cloche, la chanteuse s'est placée près de la cible qu'il devait viser et qui allait enclencher les arbalètes, qui allaient automatiquement viser d'autres cibles, dont une située juste au-dessus de la tête du candidat. Après quelques secondes de concentration, Ben Blaque a visé juste. Sans surprise, tout le monde était à la fois sous le choc et épaté.

Place aux votes : Éric Antoine a voté pour Ben Blaque, Hélène Ségara pour les frères Chaix et le public pour Ben Blaque. Il poursuit donc l'aventure.

Duo Maintenant contre Uekusa

Hélène Ségara a fait appel à Ludivine et Nicolas, finalistes de la saison 5 (2010), que l'on connaît sous le nom de Duo Maintenant. À l'époque, ils n'étaient pas en couple, mais ils ont fini par craquer l'un pour l'autre et sont devenus parents d'une petite fille, Lola, et d'un petit garçon, Loucas. Depuis leur première participation, ils ont fait de nombreux spectacles dans le monde. Pour l'émission, ils ont préparé un numéro sexy et très technique qui parle d'une histoire d'amour. "C'est un kamasutra technique", s'est amusée leur coach. Les amoureux ont une fois de plus voulu prendre des risques et cela a failli se retourner contre eux, car Nicolas s'est blessé à cause d'une mauvaise réception de sa compagne au niveau des épaules. Au début de la prestation, il s'est donc retrouvé au sol, sans bouger. Les pompiers sont donc intervenus et, fort heureusement, ce n'était rien de grave. Le Duo Maintenant a donc pu reprendre son numéro, et sans problème cette fois. "Pardon, je suis en larmes parce que j'ai eu tellement peur pour vous", a confié Hélène Ségara à la fin du show. "Votre duo est absolument scotchant", a déclaré Marianne James.

Sugar Sammy a fait appel à son Golden Buzzer de la saison 13 (en 2018) : Uekusa. Le candidat japonais a un don particulier, celui de retirer un voile sans faire bouger les objets. C'est avec un cycliste et un noeud papillon aux couleurs du drapeau français que le participant a fait son arrivée sur le plateau. Et il a commencé fort en retirant deux voiles d'un coup, sans faire tomber deux tours formées avec des blocs de Jenga, sur lesquelles se trouvaient des verres de vin. Il a également enlevé son cycliste tout en prenant soin de placer une serviette au niveau de ses parties intimes. Il s'est positionné devant un appareil soufflant de l'air et a mis une petite assiette par-dessus la serviette. Il a réussi à ôter ce dernier objet sans que l'assiette ne tombe et ne dévoile son sexe. À la fin de son numéro, des paillettes dorées sont tombées sur la scène afin de faire référence au Golden Buzzer qui lui avait permis d'aller en finale lors de sa première participation.

Place aux votes : Éric Antoine, Marianne James et le public ont voté pour le Duo Maintenant. Ils poursuivent donc l'aventure.

Berywam contre David Stone

Les champions de beatbox Berywam, vus dans Incroyable Talent en 2018 sont de retour. Après avoir cartonné à America's Got Talent et fait des spectacles aux États-Unis, les quatre jeunes hommes qui préparent leur album ont tenté de séduire le public français de nouveau ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Tous les membres du jury les voulaient dans leur équipe, mais ils ont souhaité aller avec Éric Antoine, pour qui ils ont eu un coup de coeur. Ils ont même fait quelques-unes de ses premières parties. "On a quand même croisé des jurés qui nous ont insultés de ne pas avoir été dans leur équipe. On ne dit pas de nom... Hélène Ségara", a plaisanté l'un d'eux. Pour leur numéro, ils ont ajouté une composition de leur album. Très vite, le public et le jury faisaient la fête grâce au groupe. Raggaeton, house... Ils ont enflammé le plateau. Ils ont même donné un petit cours de Zumba pour faire participer leur public et les jurés. "C'est trop court. Qu'est-ce que le numéro est bien construit", a déclaré Éric Antoine. "Je vous adore. Vous avez mis le feu. Il n'y a que vous pour me faire faire de la Zumba aujourd'hui", a confié Sugar Sammy.

Le magicien de la saison 13 (2018) David Stone était de retour grâce à Hélène Ségara. Celui qui crée des numéros pour d'autres magiciens avait marqué les esprits avec sa technique, mais aussi son humour. Pour cette saison, il a préparé un numéro plus difficile et allumé. Sa coach lui a mis une difficulté supplémentaire en lui imposant de faire sa prestation avec un animal. Il a commencé par demander à Sugar Sammy de nommer un animal. L'humoriste a choisi le tigre et Marianne James lui a donné le petit nom de Tigrou. David Stone a ensuite présenté un petit chien. Après des tours de passe-passe, il a sorti un certificat d'adoption d'un tigre et a dévoilé que sur le médaillon du toutou était inscrit "Tigrou". Bluffant ! "C'était un bonheur, c'était bien écrit, malin, plein de rebondissements", a lancé Éric Antoine. "Beaucoup de joie et merci pour l'inventivité", a déclaré Marianne James.

Place aux votes : Sugar Sammy a voté pour les Berywam, Marianne James pour David Stone et le public pour les Berywam. Le groupe poursuit donc l'aventure.