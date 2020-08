Incroyable Talent: Un membre du jury atteint du Covid-19, le tournage interrompu

Le tournage de La France a un incroyable talent, ce n'était finalement pas pour hier, mardi 25 août 2020. Coup dur pour la production, qui a pris la décision de reporter les premières auditions pour cause de Covid-19. En effet, FremantleMedia a annoncé qu'un membre du jury, composé de Marianne James, Éric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy, avait contracté le coronavirus.

"Le protocole sanitaire mis en place avant le tournage des auditions de la 15e saison de La France a un incroyable Talent, en application des recommandations (...), a permis de détecter un cas de Covid-19 dans l'équipe", précise le communiqué de Fremantle France. "La sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs est notre priorité", écrit également la production qui indique qu'elle "suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible". L'information a dans la foulée été confirmée par un salarié de l'émission, qui s'est exprimé auprès de nos confrères du Parisien : "Tout est annulé pour aujourd'hui. Nous sommes en train d'appeler les spectateurs pour leur dire de ne pas se déplacer."

Plus encore, la production a précisé que la personne touchée par le coronavirus était un membre du jury ! Toutefois, pour l'heure, l'identité précise du malade n'a pas été révélée.

Un protocole sanitaire strict qui n'a pas suffi

M6 avait pris ses dispositions face à la crise sanitaire et mis en place des règles strictes, et visiblement, elle a été bien inspirée ! "On va tester entre 200 et 250 personnes avant mardi, confiait au Parisien Laurent Jullien, directeur général des productions de FremantleMedia et aussi président du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail audiovisuel. On a ouvert un bureau de tests pour toutes nos équipes techniques. On a embauché un référent Covid au sein du programme, chargé de veiller au respect de toutes les règles sanitaires. On a un médecin d'astreinte, qui prescrit les tests. On va bien au-delà de ce que le protocole publié le 25 juin dernier recommande."

Et ce n'est pas tout : la production avait pris la décision de réduire le nombre de spectateurs, passant de 600 à 200 personnes. Tous devaient rester masqués durant le tournage de l'émission, présentée cette année par Karine Le Marchand qui remplace David Ginola. "C'est un parti pris, une précaution qu'on prend avec M6. Mais le risque zéro n'existe malheureusement pas", avait déclaré Laurent Jullien.