Incroyables transformations : une candidate vexée et agacée quitte le tournage subitement

Vendredi 14 janvier 2022, M6 diffusait un épisode inédit de la nouvelle saison d'Incroyables transformations. Un épisode haut en couleur puisque la candidate du jour a complètement refusé d'être prise en charge par les experts, Charla Carter, Nicolas Warldorf et Barbara Ngana. C'est la meilleure amie de Tina, Émilie, qui avait fait appel à eux pour tenter de la résonner et qu'elle change son look jugé "trop vulgaire". Pour arriver à ses fins, Émilie a piégé Tina : "J'ai dû dire qu'on venait pour moi. Mais c'est elle qu'on va transformer. J'espère qu'elle ne va pas être trop choquée en l'apprenant", a expliqué Émilie en début d'émission.

Mais Tina n'a pas bien réagi en se retrouvant au studio de tournage. "Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, je ne suis pas du tout d'accord pour le faire. Je vais vous le dire, je n'ai aucun problème avec mon look, désolée ce n'est pas pour moi. Ça ne va pas du tout", a-t-elle lâché en colère avant de quitter le plateau soudainement.

La pro du maquillage Barbara Ngana s'est alors dépêchée de la rejoindre à l'extérieur et pour tenter de la convaincre de revenir. "Je n'ai pas besoin de me faire relooker, ça me vexe. Je viens pour elle à la base, je suis très bien comme je suis", a expliqué Tina, qui campait sur ses positions. "C'est ton amie, elle s'en fait pour toi. J'ai compris que t'étais une fille sexy mais il y a d'autres façons de mettre en avant ton sex-appeal ou ta féminité. Là, tu attires de mauvais regards", a insisté Barbara. Des mots qui ont fini par faire entendre raison à Tina.

Une fois de retour face aux experts, la jeune femme a confié avoir peur de se voir autrement que dans ce look extravagant. "Avant, je m'habillais beaucoup plus classique, on ne voyait pas mes formes, on ne voyait rien. Je n'attirais pas trop les garçons. J'ai pris ma revanche par rapport à ça et ça comble mon égo", a-t-elle expliqué. Le travail de l'équipe aura réussi à lui prouver qu'elle peut se sentir aussi sexy qu'elle le veut dans des tenues plus sobres. Le résultat final est d'ailleurs totalement réussi.