Incroyables transformations : Ludivine Aubourg remplacée par une ex-candidate de Koh-Lanta

Barbara Ngana n'a vraisemblablement pas fait le même choix et s'est consacrée à sa passion pour le maquillage. La jolie jeune femme a longtemps collaboré avec de grandes marques de cosmétiques et a prouvé l'étendue de ses talents pour des émissions ou lors de shootings photo. Très active sur Instagram, Barbara ne manque jamais de partager ses petits conseils make-up et coups de coeur concernant des produits.