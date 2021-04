Aurélien (Koh-Lanta 2021) révèle avoir participé à la saison annulée (EXCLU)

Ce n'est pas un secret, des participants de l'édition annulée en 2019 sont au casting de Koh-Lanta 2021. C'est la productrice Alexia Laroche-Joubert qui avait fait cette confidence lors de la conférence de presse de cette édition. Après Pholien et Sam de la saison précédente, c'était au tour d'Aurélien de pouvoir de nouveau tenter sa chance, aux Fidji. Il s'est confié à Purepeople sur le sujet.

Nous avons appris que des candidats de votre édition étaient issus de la saison annulée en 2019. Est-ce votre cas ?

Oui et j'ai repostulé. J'ai refait le schéma classique. A la suite de l'annulation, Alexia-Laroche Joubert nous avait dit : 'Ecoutez, il y aura des gens repris au fur et à mesure.' On s'était un peu raccrochés à ça et la promesse a été tenue. J'ai eu la chance de reparticiper. En terme d'ascenseur émotionnel, on est plus proche du grand huit que de la petite balade tranquille.

Comment avez-vous vécu l'annulation ?

C'est une grosse déception parce qu'il y a beaucoup de postulants mais peu d'appelés. Donc au moment où on pose le pied dans l'aventure, on se dit qu'on a une chance inouïe. C'est l'aventure d'une vie pour tout le monde. Alors quand ça s'arrête, le monde qu'on a autour de nous s'écroule. Donc il faut se reconstruire gentiment et aller de l'avant. Ca va parce que moi je suis un battant. J'ai tout de suite rebondi.

