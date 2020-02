Koh-Lanta 2020 : Deux candidats de la saison annulée au casting

Le 21 février 2020, TF1 donnera le coup d'envoi de Koh-Lanta 2020, une nouvelle saison baptisée L'île des héros. Événement cette année, des anciens aventuriers se frotteront aux nouveaux. Teheiura (finaliste en 2011 à Raja Ampat qui est revenu dans en 2012 au Cambodge et dans Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014), Claude (deux fois finaliste en 2010 au Vietnam, et en 2012 au Cambodge), Moussa (vu en 2003 au Panama et en 2012 au Cambodge), Sara (saison 12 en 2012 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition) et Jessica (saison 14 en 2015) ont rejoint le casting. Ils affronteront les petits nouveaux donc les portraits ont récemment été dévoilés. Et parmi eux se trouvent deux participants de la saison annulée en 2018.

Pour rappel, la 19e édition qui devait se dérouler aux Fidji avait été annulée en raison d'une agression sexuelle présumée. Mais, à l'occasion d'une interview pour La Lettre de l'audiovisuel, la productrice Alexia Laroche-Joubert avait révélé que certains candidats souhaitaient repartir pour une nouvelle aventure. "Ils nous ont tous répété qu'ils ne voulaient pas être découverts par les autres candidats retenus pour faire partie de cette nouvelle édition comme étant des candidats de la saison annulée, craignant d'être sanctionnés, pour avoir quelque part déjà vécu Koh-Lanta", avait-elle expliqué en décembre 2018. Elle a ensuite expliqué qu'ALP souhaitait attendre une ou deux saisons avant de les réintégrer.

Chose promise, chose due. Interrogée par Télé Loisirs, Alexia Laroche-Joubert a expliqué : "Comme vous le savez, on s'était engagés à les recevoir et à se dire que c'était possible de les dispatcher sur de futures saisons. On tient notre promesse. Cela n'a eu aucune conséquence sur l'aventure. Ils ne faisaient pas partie des mêmes équipes sur le précédent." Les deux participants en question ont préféré ne pas révéler aux autres aventuriers la situation. "Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient le dire. On ne leur a pas donné pour instruction de ne pas le dire. Vous pouvez supposer de la stratégie qu'ils ont adoptée", a-t-elle conclu.

Pour rappel, on retrouvera sept femme cette saison : Claudia (21 ans), une étudiante en communication ; Valérie (58 ans), présidente d'une association ; Naoil, une boxeuse professionnelle ; Alexandra (46 ans), une coach sportive originaire d'Ille-et-Vilaine ; Delphine (36 ans), une chargée de communication et maman de deux enfants, Charlotte (27 ans), une agent immobilier qui vit en Seine-Saint-Denis et Inès (25 ans), infirmière à Paris

Du côté des hommes, les téléspectateurs de TF1 feront la connaissance de Pholien, ex-nageur professionnel belge ; Sam (20 ans), le cadet de cette saison qui est ébéniste ; Régis (40 ans), un directeur d'un magasin de sport ; Ahmad (30 ans), le gérant d'une chaîne de kebabs à Lyon ; Eric (56 ans), patron d'une casse automobile, Benoît 43 ans, un entrepreneur dans le secteur du café et Joseph (27 ans), un vendeur de meubles originaire du Calvados.