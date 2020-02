Inna Modja maman : elle partage une photo avec bébé

"Hello 2020 ! Nouvelle décennie, nouvelle vie pour @marcocontisikic & moi. Je vous souhaite le meilleur !", écrivait Inna Modja en janvier dernier, révélant qu'elle était devenue maman pour la première fois. La chanteuse de 35 ans se garde bien d'en dire plus sur sa nouvelle vie, mais elle a tout de même partagé une photo.

Sur son compte Instagram, dimanche 23 février 2020, la chanteuse a posté une image d'elle tout sourire avec son enfant contre sa poitrine tenu dans un porte-bébé à motif léopard. "Mama Life", a-t-elle sobrement commenté en légende, indiquant que c'était son amoureux qui avait pris la photo. L'interprète du tube French Cancan (Monsieur Sainte Nitouche) est en couple depuis quelques années avec le directeur artistique Marco Conti Sikic.

Peu après l'annonce de la venue au monde de son premier enfant, Inna Modja avait remercié ses followers pour leurs gentils mots de félicitations tout en gardant pour elle les détails autour de ce bébé... "Merci beaucoup ! L'amour et les bénédictions que vous nous avez envoyées étaient magnifiques et émouvantes. Je vous apprécie tous énormément", avait-elle réagi sur son compte.

Inna Modja, qui participait l'an dernier au spectacle musical Les Parisiennes, est en couple avec son chéri depuis une dizaine d'années. En 2015, elle se confiait à Gala sur son couple. "On est tous les deux artistes. (...) On s'est rencontrés par hasard il y a six ans, au vernissage d'une expo de street art près du canal Saint-Martin, ça a été le coup de foudre. (...) On mène une vie de bohème entre la France, l'Italie, la Croatie [d'où est originaire Marco, NDLR] et l'Afrique", disait-elle alors. De quoi offrir à leur enfant une vision atypique du monde.