Inna Modja est devenue maman : elle poste une photo !

L'année 2020 commence de la plus belle des façons pour Inna Modja. Sur Instagram, la sympathique chanteuse a révélé à ses 156 000 abonnés, le 7 janvier, qu'elle était devenue maman pour la première fois. Elle a reçu les félicitations de ses fans et de nombreuses personnalités.

"Hello 2020 ! Nouvelle décennie, nouvelle vie pour @marcocontisikic & moi. Je vous souhaite le meilleur !", a écrit Inna Modja en légende d'une photo d'elle tenant son bébé dans les bras. La chanteuse malienne de 35 ans a ainsi cité le compte de son amoureux, également l'auteur de la photo, Marco Conti Sikic. De son côté, l'heureux papa, qui est directeur artistique, a partagé une photo de lui en noir et blanc, son bébé endormi sur sa poitrine. "Joyeuse nouvelle année. Joyeuse nouvelle décennie. Joyeuse nouvelle vie. @innamodjaofficiel #fatherlife #happylife #love", a-t-il commenté.

Depuis l'annonce de sa maternité – que l'interprète du tube French Cancan (Monsieur Sainte Nitouche) avait pris grand soin de cacher –, Inna Modja a reçu de chaleureuses félicitations. "Magnifique ! Félicitations !", a répondu l'ancienne Miss France Flora Coquerel. "Félicitations", a réagi l'acteur américain Gary Dourdan en ajoutant une flopée d'émojis. Parmi les gens connus ayant posté un petit quelque chose figurent notamment Élodie Frégé, Rossy De Palma, Sabrina Ouazani ou encore Frah du groupe Shaka Ponk...

Inna Modja, qui participait l'an dernier au spectacle Les Parisiennes, est en couple avec son chéri depuis une dizaine d'années. En 2015, elle se confiait à Gala sur son couple. "On est tous les deux artistes. (...) On s'est rencontrés par hasard il y a six ans, au vernissage d'une expo de street art près du canal Saint-Martin, ça a été le coup de foudre. (...) On mène une vie de bohème entre la France, l'Italie, la Croatie [d'où est originaire Marco, NDLR] et l'Afrique", disait-elle alors.

Toutes nos félicitations !

Thomas Montet