Inventing Anna : Depuis sa prison la vraie Anna Delvey déclare la guerre à son ancienne amie Rachel

"Je suis restée plutôt silencieuse pour le moment mais cependant, ces dernières semaines, en regardant Rachel refuser obstinément de passer outre son soi-disant traumatisme mais se rendre sur tous les plateaux de télévision où on l'invite, je me suis dit que je devais parler désormais".

Le ton est lancé, la guerre est déclarée entre les deux anciennes amies Anna Delvey, arnaqueuse et star de la nouvelle série de Netflix et son ancienne amie Rachel DeLoache Williams, qui a témoigné contre elle lors de son procès. Cette dernière avait en effet déclaré en interview que "promouvoir cette histoire et célébrer une criminelle sociopathe et narcissique était mauvais".

Rachel, qui n'avait pas aimé son personnage dans la série, avait parlé du "danger de confondre la réalité et la fiction dans la série". Très remontée, elle a été violemment taclée par Anna, qui lui a reproché dans un long message de chercher la célébrité à tout prix. "Est-ce que quelqu'un peut me trouver un moment pendant lequel elle a fait autre chose que d'éplucher mes interviews, d'écrire à propos de moi, de parler de moi et de chercher à me faire du mal ?"

"Dans les nombreuses interviews où elle raconte que j'ai 'ruiné' sa vie, Rachel DeLoache Williams oublie commodément de mentionner la curieuse période de l'été 18 où elle-même et son agent littéraire harcelaient à plusieurs reprises mon avocat Todd (à la fois par e-mail et par téléphone) pour me faire accepter d'écrire un livre ENSEMBLE avec Rachel", explique-t-elle, très remontée, l'accusant "d'ajuster sa morale" selon l'argent offert.

Expliquant que son ancienne amie cite des posts Instagram qu'elle a "supprimés après 15 minutes", elle demande ironiquement à ses abonnés de se trouver "quelqu'un aussi dévoué envers vous que Rachel l'est envers mon compte Twitter". Elle l'accuse même d'être jalouse, elle qui aurait écrit un livre sur toute cette affaire, un ouvrage qui n'aurait pas été accepté par HBO pour une adaptation.

"A ce moment-là, ça ne te dérangeait pas qu'on offre une plateforme à mes arnaques et qu'on glorifie mon crime, n'est-ce pas ?", l'accuse-t-elle, qualifiant son livre de "déchet". Très remontée, elle conclut ce long message par une dernière (grosse) attaque. "Aujourd'hui, Rachel DeLoache Williams a vraiment du mal à accepter le fait que 12 jurés aient décidé d'un commun accord que je n'étais PAS COUPABLE de ce dont elle m'accusait et que tout le monde s'en fiche de ce qu'elle me reproche".

"Et même si je peux comprendre qu'elle soit énervée par le fait que j'ai déjà accompli plus en prison que tout ce que Rachel a fait dans sa vie de privilégiée, elle ne s'en tirera pas avec cette hypocrisie flagrante, je la surveille", conclut-elle. Une véritable déclaration de guerre qui devrait faire les affaires de la série Inventing Anna !