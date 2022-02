Anna Delvey : L'arnaqueuse payée une fortune pour Inventing Anna !

L'arnaque, ça rapporte ! Après le gros succès du documentaire L'Arnaqueur de Tinder, Netflix a lancé la série Inventing Anna, qui traite plus ou moins du même sujet. Produite par Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, Murder, La Chronique des Bridgerton...), celle-ci raconte l'histoire d'une jeune femme russe qui a réussi à s'introduire dans les beaux quartiers new-yorkais pour vivre la grande vie aux dépends d'hommes riches.

Populaire, la série n'a cependant pas été si facile que cela à monter : il a d'abord fallu obtenir les droits de la vie de la jeune femme, que celle-ci a cédé pour 370 000 dollars. Un gros chèque pour la plateforme qui veut en faire sa nouvelle série à la mode. Mais un chèque qui n'ira pas tout droit dans les poches de la fameuse Anna.

On vous explique ! Cette jeune femme, dont le vrai nom est Anna Sorokin, et qui se faisait appeler Anna Delvey auprès de ses "pigeons", a été condamnée par un tribunal de New York après ses actes. Sauf qu'il existe, dans cet état en particulier, une jurisprudence (appelée "Sons of Sam") qui interdit à quelqu'un précédemment condamné de toucher de l'argent sur les droits qu'on pourrait lui en demander.

Une loi passée lorsque de l'argent avait été offert à David Berkowitz, un tueur en série des années 70, pour qu'il écrive ses mémoires. Anna ne peut donc pas toucher l'argent qu'elle a gagné... en tout cas, pas avant de rembourser ses victimes ! Ses comptes ont d'ailleurs été bloqués en 2019. Près de 200 000 dollars ont par exemple été utilisés pour renflouer les comptes, 25 000 dollars pour payer les amendes de l'état et 75 000 dollars pour les avocats.

Aujourd'hui, il ne lui reste plus "que" 22 000 dollars, dont elle va pouvoir se servir, les juges ayant tout débloqué. Plusieurs voix s'étaient élevées contre la somme débloquée par Netflix, la trouvant bien trop élevée pour une femme qui a gâché la vie de nombreuses personnes. La véritable Rachel, jouée par l'actrice Katie Lowes dans la série, avait notamment déclaré son incompréhension.

"Je pense que promouvoir cette histoire entière et célébrer une sociopathe, narcissique, criminelle établie, n'est pas une bonne chose", avait-elle déclaré, très en colère.