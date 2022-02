Ioan Gruffudd divorce : menaces familiales, agression et chantage... les choses tournent au vinaigre

Leur divorce ne paraîtra pas dans le Guinness des records, catégorie ruptures les plus réussies de l'histoire. Entre Ioan Gruffudd et Alice Evans, les choses vont de mal en pis alors que le comédien a demandé, officiellement, à ce que son ex ne s'approche plus jamais de lui. L'ancien héros de la saga Les quatre fantastiques a effectivement rempli une demande d'ordonnance restrictive pour imposer une barrière géographique d'un mètre entre lui - et sa nouvelle compagne Bianca Wallace - et la mère de ses enfants.

Elle a même dit qu'elle détruirait ma mère

Alice Evans n'aura, également, plus le droit de contacter Ioan Gruffudd. Selon les informations de People, l'acteur de 48 ans aurait reçu de nombreuses menaces avant et après leur rupture, à l'oral, par messages et par téléphone. "Elle me répétait constamment que si je la quittais, elle émettrait de fausses accusations à mon propos et elle vendrait des mensonges à la presse pour me détruire moi et ma carrière, aurait-il expliqué. Elle m'a fait du chantage en assurant qu'elle dirait que j'ai abusé d'elle et de nos filles. Elle a menacé d'appeler la police si je ne me soumettais pas à ses demandes. Elle m'a dit qu'elle écrirait un faux journal intime dans lequel elle se décrirait comme une victime, puis qu'elle le publierait. Elle a même dit qu'elle détruirait ma mère."

Ioan Gruffudd avait croisé son épouse, et mère de ses deux filles - Ella, 12 ans et Elsie, 8 ans - pour la première fois en 2000 sur le tournage du film Les 102 dalmatiens. Ils s'étaient mariés en 2007 mais l'acteur a décidé de demander le divorce, du jour au lendemain, en mars 2021. De son côté, Alice Evans assure qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle a pu faire à son ex, à qui elle n'aurait pas parlé depuis le mois d'octobre dernier : "Je ne l'ai pas frappé, menacé, agressé, harcelé, suivi, molesté, je n'ai pas détruit ses biens personnels ni usurpé son identité, je ne l'ai pas embêté par téléphone, par mail ou par des contacts répétés. Peu importe la nature de ses accusations, elles sont fausses..."