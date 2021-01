Ioan Gruffudd abandonne ses deux filles et son épouse Alice Evans : "Nous sommes perdues et tristes"

C'est une longue histoire qui finit en eau de boudin. Ioan Gruffudd et son épouse Alice Evans seraient en train de se séparer. Et il est difficile de dire, pour l'heure, s'ils resteront en bons terme. Sur son compte Twitter, la comédienne a donné quelques étranges détails à propos de leur rupture... avant de tout supprimer du réseau social. "Mauvaise nouvelle, a-t-elle écrit. Mon cher mari, mon âme soeur depuis 20 ans, vient de m'annoncer qu'il abandonnait notre famille à compter de la semaine prochaine. Mes deux petites filles et moi-même sommes perdues et tristes. Nous n'avons pas eu droit à plus d'explication, si ce n'est qu'il ne m'aime plus."

Chienne de vie pour les amoureux, qui s'étaient rencontrés à l'an 2000 sur le tournage du film Les 102 dalmatiens. À l'époque, Alice Evans était en couple avec Olivier Picasso - le petit-fils du peintre, comme son nom l'indique - mais avait fait face à l'évidence. Elle a épousé Ioan Gruffudd lors d'une cérémonie très intime, au Mexique, en septembre 2007, et a eu deux filles de cette jolie histoire : Ella, qui a aujourd'hui 11 ans, et Elsie, 7 ans. Voilà que la vie prend un tournant différent.

Ioan Gruffud et Alice Evans s'étaient fiancés après six ans de relation, la jeune femme ayant mis un coup de pression pour que les choses avancent. Ensemble, ils avaient affronté bien des épreuves. Atteinte d'un déficit des follicules antraux, l'actrice a dû avoir recours à plusieurs fécondations in vitro pour devenir maman. Une seule pour Ella, huit pour Elsie. "Quand on a annoncé qu'on était fiancé, beaucoup de gens nous ont dit que les choses pouvaient devenir compliquées quand deux comédiens se marient, parce qu'il y a beaucoup d'égo en jeu, expliquait le héros des Quatre fantastiques au magazine Who. Mais nous avons une relation fantastique." Le temps nous dira s'il a changé d'avis... ou s'il compte, au moins, donner plus d'explications à son épouse.