Ioan Gruffudd (Dr Harrow) : Comment a-t-il rencontré la femme de sa vie ?

Séduisant, charismatique et ténébreux dans la série Dr Harrow, Ioan Gruffud n'est plus un coeur à prendre. En couple avec Alice Evans, l'acteur de 46 ans a rencontré la femme de sa vie sur le plateau de tournage du film Les 102 Dalmatiens en 2000. Dans ce film, Ioan jouait aux côtés de Glenn Close et de Gérard Depardieu. Il avait été subjugué par la beauté d'Alice, pourtant à l'époque fiancée avec Olivier Picasso, le petit-fils du peintre. Mais rien n'a pu dissuader Ioan, qui était intimement persuadé d'avoir enfin trouvé son âme soeur. Une fois célibataire, Alice a succombé aux avances de l'acteur. En 2007, les amoureux se sont mariés au Mexique. Pour l'occasion, Ioan avait choisi comme témoin l'un de ses proches amis, Matthew Rhys (connu pour ses apparitions dans les séries The Americans et Brothers and Sisters). De leur union sont nées deux filles Ella Betsi (née le 6 septembre 2009) et Elsie Marigold (née le 13 septembre 2013).

Actuellement à l'affiche de la série Dr Harrow, Ioan Gruffud incarne un médecin médico-légal déterminé à comprendre le sort des victimes qui tombent entre ses mains. Créée en 2018, cette série australienne a été un véritable coup de coeur pour l'acteur et un vrai coup de pouce pour sa carrière. Interviewé par Le Figaro, Ioan expliquait : "Quand je me suis assis dans mon fauteuil pour découvrir le script, j'ai tout de suite eu un coup de coeur pour mon personnage, l'histoire et surtout la révélation inattendue à la fin du premier épisode... Harrow est très intelligent. Pour un acteur, donner vie à ce genre de personnage est un cadeau" avant d'ajouter : "Cela faisait longtemps que je voulais jouer un rôle comme celui-là, mais jusqu'à présent, je n'avais pas encore le bon âge. Maintenant que je suis dans la quarantaine et que je fais mon âge, on me propose des rôles que j'ai toujours rêvé de jouer, c'est-à-dire plus ambigus, un peu antihéros..."

La saison 2 de Docteur Harrow sera diffusée à partir du 18 avril 2020 sur M6.