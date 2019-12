Iris Mittenaere : Miss Univers malveillant ? Ses confidences sur les "coups bas"

Vendredi 20 décembre dernier, Faustine Bollaert était de retour sur France 3 aux commandes de La Boîte à secrets. Pour ce deuxième numéro, l'animatrice invitait Dave, Florent Pagny et Iris Mittenaere à offrir des confidences. Une fois encore, les mouchoirs étaient de rigueur puisque l'émotion était à son comble. Iris Mittenaere a notamment fondu en larmes en recevant plusieurs messages de ses proches, dont celui de sa mère. Une fois ce moment intense passé, la jolie brune a repris ses esprits et a été questionnée sur son passé de Miss. Il faut dire que la Nordiste a un joli palmarès à son actif.

Tout commence lorsqu'elle est élue Miss Flandres en 2015. Un titre qui sera le premier d'une longue liste puisqu'elle enchaîne ensuite avec les couronnes de Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France. La consécration arrive quelque temps plus tard lorsqu'elle remporte le prestigieux concours Miss Univers le 30 janvier 2017. Une victoire qui lui a permis de s'installer un an à New York et de vivre ses rêves les plus fous. Toutefois, Iris Mittenaere ne garde pas que de bons souvenirs de la compétition.

Interrogée à ce sujet par Faustine Bollaert, elle ne se souvient pas d'une "partie de plaisir." La raison ? La rivalité entre les candidates. "C'est très différent de Miss France et de Miss Nord-Pas-de-Calais où les filles sont sympathiques entres elles, bienveillantes. Miss Univers, c'est pas bienveillant, les filles veulent à tout prix gagner !", confie la reine de beauté. Et de rappeler : "Nous, en France, on a beaucoup de chance, alors on gagne cette couronne, c'est tant mieux, ça nous permet de vivre plein de choses extraordinaires, mais on n'en a pas forcément besoin. Dans certains pays, comme aux États-Unis, c'est vraiment le moyen de pouvoir vivre, d'avoir une nouvelle vie."

Ainsi, Iris Mittenaere se souvient d'avoir été la cible de plusieurs mesquineries. "On m'a fait des coups bas, oui ! On m'a collé du chewing-gum sur la robe, ma roommate ["colocataire", NDLR] s'est fait déchirer sa robe aux ciseaux... On a vraiment des filles qui sont prêtes à tout !" Malgré tout, la jolie brune ne regrette en rien cet épisode extraordinaire de sa vie et qualifie la suite de tout simplement "magique".