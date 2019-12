Iris Mittenaere en pleurs face à Dave et Florent Pagny dans "La Boîte à secrets"

Après un premier rendez-vous réussi, Faustine Bollaert sera de retour sur France 3 vendredi 20 décembre aux commandes de La boîte à secrets. Lors de la première émission, l'animatrice recueillait les confidences émouvantes de Marc Lavoine, Lio et Slimane. Cette fois, ce sera au tour d'un nouveau trio d'artistes de prendre la parole. Ainsi, Iris Mittenaere, Dave et Florent Pagny ont accepté de se livrer en toute transparence sur leur vie personnelle. Là encore, les mouchoirs seront de rigueur.

Car si des rires sont attendus sur le plateau, des larmes vont également couler. Iris Mittenaere sera notamment surprise par les apparitions successives de ses amies Malika Ménard et Camille Cerf, lesquelles viendront pousser la chansonnette aux côtés des L5, mais aussi de sa mère Laurence et même de son dentiste. Kamel Ouali sera également de la partie, lui qui a chamboulé la vie d'Iris Mittenaere en la recrutant en tant que meneuse de revue au Paradis Latin.

Du côté de Florent Pagny, c'est Matt Pokora qui viendra créer la surprise. Le chanteur donnera à son tour de la voix sur scène pour lui rendre hommage, suivi par la violoncelliste qu'il a coachée dans The Voice, Anne Sila, pour une performance qui promet de nombreuses émotions. Florent Pagny sera aussi entouré de son neveu, Mathias, et de sa mère Marie Pascale. Enfin, Dave ne sera pas en reste puisqu'il recevra la visite de sa grande amie Armande Altai, qui a fait ses débuts dans la comédie musicale Godspell à ses côtés. Sans oublier sa bande de copains composée de Oldelaf, Benabar et Salvatore Adamo.



La Boîte à secrets va donc plonger les téléspectateurs dans un tourbillon d'émotions et de révélations ! Rendez-vous le 20 décembre prochain sur France 3.