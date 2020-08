Iris Mittenaere, prête à claquer la porte de TF1 ? "Frustrée", elle se livre

Les vacances sont finies pour Iris Mittenaere . Notre reine de beauté de 27 ans prépare sa rentrée médiatique. Elle officiera désormais sur Chérie FM et poursuit son activité sur TF1. Mais la coanimatrice de Ninja Warrior ne semble pas satisfaite des projets proposés par la chaîne, elle rêve de mieux. Auprès du Parisien, mercredi 26 août 2020, elle fait quelques confidences à ce sujet.

Et l'amoureuse de Diego El Glaoui ne mâche pas ses mots. Pour elle, ne pas avoir sa propre émission sur la Une, "c'est frustrant". "Je suis loyale envers TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée, lance-t-elle. D'autant plus que j'ai eu récemment des propositions d'autres chaînes. J'aimerais tenter d'autres choses." Et de poursuivre : "Au départ, j'avais signé un contrat d'exclusivité pour multiplier les expériences à l'antenne. Ils connaissent mes envies. Il y a eu des pistes sur TFX qui ne se sont pas concrétisées. Je ne peux pas non plus les harceler. Et là, avec le Covid, ça va être encore plus compliqué. Heureusement que j'ai d'autres activités qu'à TF1. Sinon, je n'aurais qu'une semaine de boulot par an (rires)."

Nouvelle aventure sur Chérie FM

Sur TF1, la belle présente les résultats du Loto et reprendra dès le 15 septembre les tournages de Ninja Warrior. Pas assez pour combler notre Miss France 2016 élue Miss Univers la même année. Justement, la radio tombe à pic. À partir du lundi 31 août 2020, Iris Mittenaere sera aux commandes de sa propre émission sur Chérie FM : Chérie Lunch, de 12h à 13h. "Ça va être une heure d'humeur et de partage. Je vais discuter avec les auditeurs et parler de sujets dans l'actu aussi bien mode, beauté que voyage et savoirs insolites ou d'autres sujets plus sérieux, comme dans la chronique [Iris Coffee, NDLR] que je vais écrire pour la matinale, a-t-elle confié. Cette semaine, j'aurais bien aussi évoqué la victoire du Bayern face au PSG, par exemple. Eh oui, je regarde aussi le foot. Comme beaucoup de femmes. Et, bien sûr, on va écouter mes playlists préférées, de Lady Gaga à Michael Jackson, en passant par les Spice Girls. Ça vous donne envie ? (Rires)"