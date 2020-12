Iris Mittenaere, son compagnon Diego oublie son masque : sa solution coquine et drôle

Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui profitent de la fin d'année au soleil. Le couple est actuellement à Marrakech. Entre découverte de la ville, bain de soleil et moments de détente au spa, les amoureux profitent à fond de ce séjour au grand air. Une façon idéale d'oublier un peu la pandémie pour celle que l'on retrouvera samedi 2 janvier dans Ninja Warrior sur TF1.

Mardi 29 décembre 2020, la belle Miss France 2016 et Miss Univers 2016 a posté une amusante story sur Instagram. Son séduisant compagnon, visiblement tête en l'air, n'avait pas de masque. Ingénieux, il a trouvé une solution en allant fouiller dans les affaires de sa bien-aimée et plus précisément dans ses sous-vêtements ! Une trouvaille immortalisée par la jeune femme qui a en effet raconté : "Diego n'avait pas de masque alors il en a 'trouvé' un dans mes affaires." Et d'ajouter avec des émojis qui rient : "J'en peux plus."

Diego MacGyver a plus précisément trouvé son bonheur avec ce qui semble être un string ou un tanga de sa belle. Toujours prêt à faire attention à son look il a opté pour un dessous noir, assorti à sa casquette.

Décidément, on ne manque pas d'ingéniosité au sein de ce couple. En mai dernier, c'est Iris Mittenaere qui avait fait rire ses abonnés en dévoilant sa drôle d'astuce pour appuyer sur un bouton (notamment celui d'un ascenseur) sans le toucher. Elle avait utilisé les talons hauts de ses chaussures et avait même précisé : "Ses chaussures sont neuves donc bien plus propres que les boutons et que ce que mes doigts pourraient mettre."