Iris Mittenaere trop maigre ? Elle recadre un fan cash

La compagne de Diego El Glaoui a ajouté : "Manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir mais vouloir être en bonne santé. Comme faire du sport et avoir une bonne hygiène de vie. En envoyant ce genre de message, au contraire vous créez des complexes aux gens (...). Je dis STOP à ce genre de message sur nos poids."

Ce n'est pas la première fois qu'Iris Mittenaere évoque ses complexes en toute franchise sur Instagram. Déjà en mars dernier, après avoir dévoilé une vidéo d'elle en vacances sur l'île de la Réunion avec son petit-ami, elle avait affirmé : "Je me sentais hyper mal après avoir vu la vidéo... Je me trouvais maigre, et en même temps pas tonique... J'ai clairement dit à Diego : je suis dégueulasse. Et c'est Diego qui m'a convaincue... On en a parlé plusieurs fois... Il m'a dit à quel point j'étais jolie (...). Ça part d'un vieux démon d'enfant où on me répétait chaque jour que j'étais un pic à brochette (...). Tout ça pour dire : notre regard est le plus dur sur notre corps. Nous voyons des choses, nous nous critiquons de manière bien plus virulente que n'importe qui. Stoppons !"