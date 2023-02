Isabelle Boulay, son couple avec Eric Dupond-Moretti soumis à des difficultés : "Je ne peux pas exiger ça de lui"

Rares sont les fois où Isabelle Boulay ou Eric Dupond-Moretti évoquent leur relation amoureuse. Pourtant, à l'occasion de la sortie de son album de reprises à 50 ans, la chanteuse québécoise a fait une petite exception. Interviewée par le site canadien 7 jours, Isabelle Boulay s'est penchée sur son couple, marqué par la pandémie mondiale. Si vivre à deux en cette période pouvait s'avérer compliqué en raison des confinements, ce n'est pas le seul moment où les tourtereaux rencontrent quelques difficultés.

Isabelle Boulay partage sa vie entre la France, où vit Eric Dupond-Moretti, et son fils Marcus, 14 ans, resté au Canada. L'artiste multiplie donc les allers-retours entre les deux pays pour passer le plus de temps possible avec deux des hommes de sa vie. Et pour l'instant, l'idée d'une installation définitive avec son chéri, à qui elle est pacsée, n'est pas à l'ordre du jour : "Autant mon amoureux que moi, on aimerait que l'autre nous attende quand on rentre à la maison, mais je ne peux pas exiger ça de lui, comme lui ne peut pas l'exiger de moi. Je pense que je serai toujours quelqu'un qu'on attend. Mais quand on est là l'un pour l'autre, on est entièrement présents. Je comprends parfaitement sa réalité, parce que c'est aussi la mienne."

Un couple surprise

Personne n'aurait misé sur un couple Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti et pourtant ! C'est au cours d'un dîner entre amis que le couple s'est rencontré pour la première fois et ne s'est plus lâché. A ce moment-là, l'interprète de Parle-moi arrivait déjà à déceler ce qu'elle aimait chez le grand avocat : "Même avant de le connaître plus intimement, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'audace, qui avait une colonne vertébrale. Il avait toute la dimension pour aller en politique. Et quand on aime quelqu'un, on l'aime totalement" admet-elle.

Eric Dupont-Moretti n'a jamais caché l'admiration qu'il avait lui aussi pour sa compagne. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il avait officialisé leur relation après la diffusion de photos dans la presse. A la question "Quelle est votre chanteuse préférée ?", il avait répondu : "Vous le savez quelle est ma chanteuse préférée." Eric est et restera de loin le plus grand fan d'Isabelle Boulay.