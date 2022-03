Isabelle Boulay pacsée avec Eric Dupont-Moretti : leur rencontre très banale qui a changé leur vie

Isabelle Boulay fait partie des valeurs sûres de la chanson française - même si cette dernière est d'origine québécoise. Ce mardi 22 mars, elle foulera la scène de l'Olympia de Paris pour honorer de sa présence La fête de la chanson française diffusée sur France 2. Elle partagera l'affiche du programme avec d'autres stars de la musique : Eddy Mitchell, Pascal Obispo, Julien Clerc, Marc Lavoine ou encore Michael Jones. Sa collaboration avec ces artistes masculins ne sera que purement professionnelle puisqu'Isabelle Boulay est déjà prise côté coeur. L'interprète est tombée amoureuse d'Eric Dupond-Moretti, avocat français renommé, aujourd'hui ministre. Le coup de foudre a eu lieu en 2016.Et il n'y a pas eu besoin de soirées mondaines, de voyages d'affaires ou de rencontres impromptues au tribunal pour que les routes des futurs amoureux se croisent.

C'est au cours d'un dîner privé organisé par des amis communs qu'Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti se sont parlés pour la première fois. Le duo ne s'est plus jamais quitté depuis, sauf cas exceptionnels comme en période de pandémie mondiale où chacun habitait à 5000 kilomètres l'un de l'autre. Isabelle retenue au Canada pendant le confinement, Eric Dupond-Moretti n'avait pas d'autres choix que de rester à Paris pour assurer son travail. Des rumeurs sur une potentielle séparation ont alors circulé avant que le Garde des Sceaux ne les balaie d'un revers de main dans une émission de Laurent Ruquier en 2020 : "Isabelle, je l'ai eue il y a 10 minutes. D'abord, elle vous salue chaleureusement. Elle répète, elle est en concert ce soir à Ottawa dans un endroit qui s'appelle la Colline parlementaire".

La distance n'est pas insurmontable malgré la difficulté qu'elle représente pour leur amour: "Les choses ont été encore complexifiées par le Covid. Pour le reste, nous respectons réciproquement nos libertés et nos choix. On arrive à se voir le plus régulièrement possible, pas assez à mon goût, pas assez à son goût, mais on se débrouille..." indiquait Eric Dupond-Moretti sur France Inter. Ils se débrouillent même très bien puisque comme il l'affirmait sur la même station, les tourtereaux se sont pacsés ! Avec eux, l'amour n'a pas de limites et encore moins de frontières !