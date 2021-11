Isabelle Demongeot se confie : "Je ne suis plus en couple avec mon ex-femme"

C'est l'un des évènements de la soirée à la télévision. Plus de 14 ans après la sortie de son livre choc intitulé Service volé, Isabelle Demongeot va enfin voir l'adaptation télévisuelle de son récit cauchemardesque. C'est TF1 qui a décidé d'adapter le livre de l'ancienne tenniswoman qui y raconte comment, de ses 14 à 23 ans, elle a vécu sous l'emprise de son entraîneur de l'époque, Régis de Camaret, subissant des viols à plusieurs reprises. Une terrible épreuve déjà racontée en 2007 et qui a poussé plusieurs femmes ayant subies les mêmes actes à se manifester.

Heureuse que son histoire soit enfin adaptée à la télévision, Isabelle Demongeot s'est confiée à Télé Star il y a quelques jours et elle n'a pas pu cacher sa satisfaction. "Pour moi, c'est unique, d'autant que je n'imaginais pas que ça puisse se faire sur TF1. C'est une consécration qui va m'aider à avancer parce que moi, en étant violée et homosexuelle, j'ai eu la double peine en termes de préjugés...", explique-t-elle. En couple avec une femme dont elle tait le nom, l'ancienne joueuse de tennis aujourd'hui âgée de 55 ans dévoile que leur histoire est terminée. "Aujourd'hui, je ne suis plus en couple avec mon ex-femme mais Cloé est le centre de ma vie", précise-t-elle.

Si elle est désormais célibataire, Isabelle a eu une petite Cloé avec son ex-femme. Née en 2014, l'année où Régis de Camaret a été condamné à 10 ans de prison pour ses agissements, elle veut y voir une signification. "Cela faisait trois, quatre ans qu'on essayait d'avoir un enfant et là, ça a enfin marché", raconte-t-elle. Après le téléfilm de ce soir et tous ces souvenirs désagréables ressassés, Isabelle Demongeot souhaite tourner la page. "Après tout ça, je pourrais me consacrer à Cloé, ma fille de 7 ans, qui découvrira ce que j'ai traversé. Et je tenterais alors de lui expliquer les choses...", conclut-elle.

Retrouvez Service volé ce lundi 22 novembre à 21h05 sur TF1.