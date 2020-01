Isabelle Huppert et Elsa Zylberstein : Duo de charme à l'Alpe d'Huez

Elles étaient attendues avec impatience en ce troisième jour de Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez : le 16 janvier 2020, Isabelle Huppert et Elsa Zylberstein ont fait le voyage jusqu'en Isère pour présenter deux nouveaux films, La Daronne et Tout nous sourit, tous deux en compétition pour cette 23e édition du Festival.

Accompagnée de son partenaire Stéphane de Groodt, Elsa Zylberstein s'est prêtée à la traditionnelle séance de pose devant les photographes avec le sourire. Le visage au naturel, la comédienne de 51 ans est venue défendre la comédie Tout nous sourit, qui sortira au cinéma le 8 avril prochain. Ce nouveau film signé Mélissa Drigeard met en scène un couple, Audrey et Jérôme : ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté... avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants et enfin sa soeur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que de jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite, le vernis et les nerfs craquent...

C'était ensuite au tour de l'équipe du film La Daronne de se présenter sur le photocall. Entourée d'Hippolyte Girardot, Mourad Boudaoud, Rachid Guellaz et le réalisateur Jean-Paul Salomé, Isabelle Huppert est montée sur scène pour introduire cette nouvelle comédie policière, qui sortira en salles le 25 mars prochain. L'actrice de 66 ans y joue le rôle de Patience Portefeux, interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Travail précaire, payé au noir. Un jour, elle met le doigt dans l'engrenage d'un réseau et devient la Daronne, en plein coeur de Belleville.

Cette troisième journée a également été marquée par la présentation de Mine de rien, nouvelle comédie de Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, Mélanie Bernier ou encore Philippe Rebbot. Ce long métrage qui sortira au cinéma le 26 février a pour cadre une région qui fut le fleuron de l'industrie minière : deux chômeurs de longue durée ont l'idée de construire un parc d'attractions "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. Reste à voir si le jury présidé cette année par José Garcia sera tout aussi séduit que le public présent lors de cette première projection à l'Alpe d'Huez. Verdict le 18 janvier soir lors de la cérémonie de clôture.