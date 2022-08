Isabelle Mergault explose après avoir été insultée de "transphobe" : "Je n'ai acheté aucun enfant"

"Je crois que ce sale type ne méritait pas votre réponse ..l'adoption c'est un acte d'amour sûrement ce qui lui a manqué pour être aussi rageux", "Les cons pullulent en ces tristes temps", "Courage à vous. Les gens sur ce RS sont souvent inutilement agressifs, insultants, violents et malveillants sans raison. Ils oublient, derrière leur pseudonyme, que des individus et des familles entières peuvent être affectés par leur inutile agressivité", peut-on lire en commentaires.

Pou rappel, Isabelle Mergault a craqué pour Maya, une petite fille dont la maman lui avait confié temporairement la garde alors qu'elle était en difficulté et devait retourner au Niger. Finalement, la comédienne adoptera la fillette.

Interviewée à ce sujet par Nous Deux, elle avait expliqué : "Devenir mère m'a donné un cadre. J'ai éloigné de moi les excès, je suis plus saine, je ne fume plus, je me lève pour l'emmener à l'école. Je l'ai adoptée, forcément, je lui dois d'être à la hauteur. (...) Je suis celle qu'elle veut que je sois. Elle pense que je suis solide, alors je le suis, histoire de ne pas la décevoir. Je me retrouve à être calme, patiente et à l'écoute. C'est comme ça qu'elle me voit, j'ai appris à l'être vraiment, tout du moins avec elle".