Isabelle Mergault moquée à cause de "sa tête du matin" : ce tacle envoyé dans Les Grosses têtes...

Isabelle Mergault a ensuite expliqué pourquoi elle n'avait pas eu le temps se pomponner : "En fait, j'ai pas entendu mon réveil. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis partie à la bourre, à la bourre." Laurent Ruquier lui a alors demandé si elle était partie "comme ça, sans maquillage, toute fraîche". Isabelle Mergault a alors tapoté son aisselle, mettant à mal une quelconque fraîcheur.

Très à l'aise avec son physique

Isabelle Mergault n'est pas parfaite, elle le sait et n'a aucune honte à le dire. Quand il s'agit de parler de ses complexes ou de son physique en règle générale, la maman de Maya n'y va pas par quatre chemins. En 2017, déjà dans Les Grosses Têtes, elle évoquait sa prise de poids : "J'ai arrêté de fumer, j'ai pris environ un kilo par mois à peu près et ça fait six mois [...] Je suis obèse. Il faut que je maigrisse parce que c'est la première fois de ma vie où, lorsque je marche, mes cuisses se touchent. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne rentre dans rien. Je suis toujours en jogging."

Trois ans plus tard, elle avouait que pour contrer les effets du temps, elle avait eu recours à des piqûres d'acide hyaluronique, critiquant au passage les personnes ayant subi des opérations ou actes de chirurgie esthétique et refusant de l'admettre en public : "Je conçois qu'on fasse de la chirurgie esthétique et qu'on ne le dise pas, mais qu'on ne dise pas l'inverse. Les femmes et les mecs qui vous disent qu'ils ne font rien et qu'ils n'ont pas de rides alors qu'ils ont passé 60 ans, ils mentent, c'est impossible. Qu'ils ne disent rien à ce moment-là, mais qu'ils ne disent pas 'Je dors beaucoup et puis beaucoup d'eau et puis il faut sourire, il faut regarder la vie avec les yeux de l'enfance'. [...] Ça m'énerve parce que c'est de l'imposture." Une hypocrisie qu'elle ne supporte pas !