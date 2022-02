Isabelle Mergault photographiée par sa fille : un résultat étonnant, elle se moque avec tendresse

Isabelle Mergault a adopté deux petites filles - à en croire ses déclarations au pluriel dans Les Grosses Têtes de RTL - dont Maya, entrée dans sa vie en 2010. Si elle a déjà fait quelques confidences sur son adoption dans le passé, depuis elle reste très secrète sur sa vie de famille. Mais, visiblement, la complicité est au beau fixe à la maison, comme en témoigne une récente publication sur Twitter.

Sur son compte, où elle partage bons mots, coups de gueule et promo, Isabelle Mergault a ainsi dévoilé une photo faite par sa fille. Un cliché un peu raté mais touchant qui a beaucoup amusé la réalisatrice du film césarisé Je vous trouve très beau. En légende, elle écrit : "Ma fille me prend en photo parce que 't'es jolie quand tu ris'. Merci mon bb mais t'es pas trop bonne quand tu cadres..." On peut effectivement voir la star âgée de 63 ans coupée sur la moitié du visage, hilare.

Répondant à une internaute lui proposant de dessiner le côté manquant, elle a apporté quelques détails sur les coulisses de cette photo. "Absolument !! Elle avait pris la perche pour être soi-disant avec moi sur la photo car elle sait que j'ai horreur de ça ! Elle a voulu me piéger d'où le cadrage sans doute... on jouait au Mâche Mot [un jeu qui consiste à mettre une sorte de dentier dans la bouche pour faire deviner ensuite des expressions à l'aide de cartes à tirer, NDLR]. J'en pouvais plus de rire", a-t-elle confié.