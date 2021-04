Isabelle Mergault : Confidences cash sur son désert sexuel !

Dans Les Grosses Têtes, l'animateur Laurent Ruquier aime bien se servir de la vie privée de ses pensionnaires pour alimenter débats, anecdotes et blagues. Dans l'émission du mardi 27 avril 2021, il pouvait une nouvelle fois compter sur la participation de son amie Isabelle Mergault. Laquelle a volontiers offert quelques croustillantes confidences.

D'abord questionnée sur l'évolution de son problème à l'oeil, pour lequel elle est obligée de porter un pansement afin qu'il ne soit pas sali par des microbes, la réalisatrice du film Je vous trouve très beau a une fois encore subi quelques plaisanteries. Laurent Ruquier est même allé jusqu'à se demander si cela ne cachait pas quelque chose de grave comme par exemple un coup reçu d'un amant violent. "Faudrait déjà que j'ai un mec ! Moi depuis qu'on a vu la bi** à Griveaux, j'ai pas bai** ! Ça fait au moins deux ans, je vous jure c'est mon repère, c'est mon anniversaire. Deux ans à peu après. C'était quand ? Il y a un an et demi, deux ans non ?", a-t-elle confié. Une erreur de quelques mois puisque la polémique ayant touché l'homme politique remonte en réalité à février 2020.

Isabelle Mergault, aujourd'hui âgée de 62 ans, est donc dans un désert sexuel mais ne le vit pas mal. "Mais tout va bien ! J'ai bon pied bon oeil, tout va bien (...) Arrêtez de penser qu'il faut à tout prix bais** dans la vie, il y a d'autres choses. Moi je fais la bouffe des enfants [elle élève deux filles, NDLR], la lessive et maintenant l'école à la maison. Alors vous savez j'ai pas le temps. Ou alors faudrait qu'il y aille vite", a-t-elle plaisanté, admettant également ne pas avoir spécialement recours aux plaisirs solitaires. Prenant les choses avec recul et humour, la comédienne a aussi admis qu'avec la situation de son oeil, la donne change. "Je serais moins difficile, puisque je le verrais moins !", a-t-elle ajouté.