Isabelle Mergault raconte sa tentative de suicide : "Je ne m'aimais pas du tout"

De retour sur les planches avec la pièce Elle & lui, au Théâtre des Nouveautés, Isabelle Mergault était l'invitée de Michel Cymes dans son émission Ça ne sortira pas d'ici sur France 2 pour en faire la promotion. Comme d'autres avant elle, sur le plateau, elle s'est laissée aller à de nombreuses confessions très intimes. Le médecin et la comédienne sont notamment revenus sur une période sombre de la vie de cette dernière, quand elle a essayé d'attenter à ses jours.

"Je ne voulais pas tant mourir, je voulais juste ne plus être cette fille. J'ai fait un mois de coma, je me suis réveillée, je l'avais tuée et je suis née et là, après, ça a été à toute vitesse. J'ai su où était ma voie, qu'il fallait que j'écrive, ça a été une métamorphose. Je ne conseille pas ça, évidemment, a confié Isabelle Mergault, tout en analysant cet acte. Ce n'était pas vraiment du désespoir, c'était très compliqué, je voulais éteindre la lumière pour aller dans une pièce plus éclairée. Tout le monde a été étonné, je n'étais pas du tout désespérée, j'aurais dû aller voir un psy, peut-être." De son point de vue, elle a eu de la chance, car elle a été "récupérée à un cheveu".

Alors âgée de 29 ans, elle explique son geste comme le résultat d'une "fatigue". "Je ne m'aimais pas du tout. Je me suis bien aimée entre 13 et 16 ans, après j'avais compris comment ça roulait, ça ne m'intéressait plus du tout. C'est maintenant que j'en fais l'analyse, mais je n'étais pas en dépression, je ne pleurais pas. La veille, j'étais avec des amis, mais j'avais décidé... voilà... allez, je connais la fin de l'histoire. J'avais vu le film et je ne l'aimais pas ce film, j'étais au générique de fin, j'avais l'impression d'avoir été coupée au montage de ma vie. J'étais la joie de vivre, je faisais rire tout le monde, mais moi je ne me faisais pas rire." Et d'ajouter : "Et là je me suis donné naissance à moi."



Depuis, l'eau a passé sous les ponts. Maintenant maman de Maya de 12 ans, qu'elle a adoptée, Isabelle Mergault a totalement changé d'hygiène de vie. "Devenir mère m'a donné un cadre. J'ai éloigné de moi les excès, je suis plus saine, je ne fume plus, je me lève pour l'emmener à l'école. Je l'ai adoptée, forcément, je lui dois d'être à la hauteur", confiait-elle le 16 janvier 2018 au magazine Nous deux.