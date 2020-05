Isabelle Vitari : Sa nouvelle activité "inaudible" avec son compagnon

Samedi 30 mai 2020, France 3 diffusera le téléfilm inédit Les mystères des majorettes. Il s'agit là d'une enquête menée dans le milieu très fermé des jeunes filles adeptes de parades en costumes et baguettes. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Isabelle Vitari dans l'un des rôles principaux, celui de Claire, capitaine de gendarmerie.

En marge de la diffusion de ce nouveau téléfilm policier, Télé 7 jours s'est entretenu avec la comédienne connue pour son rôle dans Nos chers voisins. Elle a bien évidemment fait le point sur cette nouvelle expérience à l'écran, mise en boîte peu avant le confinement. D'ailleurs, cette période particulière ne s'est pas révélée éprouvante pour Isabelle Vitari, comme elle a fini par le confier : "Franchement, avec ma petite famille, on a eu la chance d'être confinés dans une maison à la campagne. Avec des lâchers de petits garçons dans le jardin. Ce qui nous a bien aidés à surmonter ça..." Rappelons que la pétillante brune est la maman comblée de Joséphine (15 ans), née de sa relation passée avec l'acteur Matthias Van Khache, et de Paul (6 ans) et Leo (2 ans), fruits de ses amours avec Ludovic Watine.

En plus de ressouder leurs liens, le confinement a permis à toute la petite famille d'assouvir de vieilles passions. En effet, à la question de savoir si ce "temps suspendu" lui a donné envie de faire autre chose, Isabelle Vitari s'est empressée de répondre : "De la batterie ! Petite, mes parents m'ont forcée à faire de la guitare classique. Ce que je détestais... J'ai commencé mes cours de batterie il y a un an. J'espère trouver plus de temps pour en faire. On a monté un petit groupe avec mes meilleurs amis, mon mec s'est mis à la guitare. C'est inaudible, mais on est très heureux !" En attendant de découvrir ses talents de musicienne, ses fans pourront en tout cas la retrouver sur leurs écrans dès samedi 30 mai sur France 3 !