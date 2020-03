Thierry Samitier accusé d'agression sexuelle : Isabelle Vitari s'exprime

Les affaires ne s'arrangent pas pour Thierry Samitier. Accusé depuis plusieurs mois d'agression sexuelle et de "gestes déplacés" par deux comédiennes à qui il a donné la réplique dans la pièce de théâtre Boing Boing, le comédien est devenu la bête noire dans le milieu très select des comédiens. Bien qu'il ne cesse de clamer son innocence, les témoignages de ses anciens collègues de Nos chers voisins viennent toujours plus l'enfoncer.

Dans les pages du magazine Ici Paris, paru ce mercredi 4 mars 2020, Isabelle Vitari (qui incarne Karine Becker dans la pastille humoristique de M6) explique que Thierry Samitier avait une réputation peu reluisante. "On entendait des choses, des filles qui se plaignaient dans le métier", assure-t-elle. Toutefois, la jolie brune de 41 ans ne souhaite pas s'épancher plus longuement sur le sujet dans la mesure où elle-même n'a jamais été directement confrontée à la "lourdeur" de son partenaire de jeu. "Il n'a jamais eu de gestes déplacés avec moi, donc je ne peux pas en dire plus."

Si Isabelle Vitari s'arrête là, d'autres au contraire sont allés plus loin. On se souvient par exemple des révélations d'un autre acteur de Nos chers voisins, Gil Alma, qui a raconté avoir été témoin d'une scène au cours de laquelle Thierry Samitier s'était montré très pressant avec une costumière. "À l'époque, je lui disais 'Arrête tes conneries, tu es lourd', je lui parlais franchement", relatait-il pour TV Mag en décembre dernier. Avant lui, c'est Christelle Reboul, l'épouse du comédien à l'écran, qui évoquait son comportement déplacé dans le Parisien. "C'est quelqu'un qui a des comportements étranges avec les filles. (...) Avec cet humour très lourd, ça ne m'étonne pas qu'il ait pu déraper. Pour lui, c'est toujours pour rire, mais il a sur ce point un côté ambigu."

À noter que Thierry Samitier reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.