Thierry Samitier accusé d'agression sexuelle : Gil Alma témoigne

En octobre 2019, Thierry Samitier a fait l'objet de plusieurs accusations. Il a été accusé de propos et gestes déplacés par deux actrices qui jouaient avec lui dans la pièce Boeing Boeing. Il a aussi été accusé d'agression sexuelle par une femme qui avait témoigné dans l'émission Touche pas à mon poste (C8) – son avocat a annoncé qu'il avait saisi le CSA après la diffusion de cette séquence. Une habilleuse de la série Nos chers voisins (TF1) a également dénoncé un comportement déplacé. Gil Alma, acteur du programme court, s'est exprimé pour la première fort sur cette affaire lors d'une interview accordée à TVMag. Il a notamment admis que Thierry Samitier pouvait aller trop loin.

Après avoir confirmé très bien connaître l'acteur avec qui il a passé "cinq ans dans la [même] loge", Gil Alma, qui sera dans La Malédiction de Provins sur France 3 samedi 21 décembre, a déclaré : "C'est un très gentil mec. Il est simplement un peu lourd avec les filles, ce qui est dommageable", déclare-t-il en confirmant avoir vu la "lourdeur" de l'acteur envers "une costumière". Et ajoute : "À l'époque, je lui disais 'Arrête tes conneries, tu es lourd', je lui parlais franchement. Après, il y a des mecs qui en font beaucoup plus et qui sont tranquilles."

Concernant la venue de Thierry Samitier dans Touche pas à mon poste – il s'était rendu sur le plateau avec sa compagne –, Gil Alma estime que ce choix a été une erreur : "Il aurait appelé les filles une par une pour reconnaître sa connerie et s'excuser, c'était réglé. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, mais il ne m'a pas écouté." Pas sûr qu'un appel aurait suffi face à des accusations de gestes déplacés ou d'agression sexuelle.

En tout cas, l'amitié entre les deux hommes semble rompue. Comme le confie ensuite Gil Alma, il n'a jamais eu de réponse lorsqu'il a proposé à Thierry Samitier de se voir pour "boire un coup".

Au mois d'octobre, c'est Christelle Reboul, l'épouse de Thierry Samitier dans Nos chers voisins, qui avait elle aussi évoqué son comportement déplacé dans la presse. Elle avait déclaré au Parisien : "C'est quelqu'un qui a des comportements étranges avec les filles. (...) Avec cet humour très lourd, ça ne m'étonne pas qu'il ait pu déraper. Pour lui, c'est toujours pour rire, mais il a sur ce point un côté ambigu."

Thierry Samitier reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.