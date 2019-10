Thierry Samitier : Nouvelle accusation pour "comportement inapproprié"

De nouveaux témoignages accablent Thierry Samitier. Après avoir été accusé de propos et gestes déplacés par deux actrices de la pièce Boeing Boeing et d'agression sexuelle par une femme qui a témoigné dans Touche pas à mon poste le 16 octobre dernier, l'acteur de 55 ans est une fois de plus la cible d'accusations comme le dévoile Le Parisien.

Plusieurs membres de Nos chers voisins, série dans laquelle il a incarné le personnage Aymeric de 2012 à 2017, ont pointé du doigt un "comportement inapproprié à l'égard d'une habilleuse". "Au début, il était rigolard et quand ses blagues étaient trop lourdes, j'esquivais", a témoigné la femme en question qu'ils ont rebaptisée Sophie. Mais plus le temps passait, plus il aurait été insistant en lui attrapant les mains quand elle lui mettait son noeud papillon par exemple. Et en 2014, Thierry Samitier aurait franchi un cap : "Il m'a plaquée contre un mur, s'est mis contre moi en me tenant les avant-bras. Il a continué à rire alors que je lui demandais de me lâcher. Je suis remontée dans la loge très en colère. J'ai hurlé que je ne voulais plus qu'il m'approche."

C'est à ce moment-là que la production aurait été avertie de son comportement et qu'elle l'aurait recadré. Elle aurait aussi tout fait pour que l'habilleuse ne soit plus seule avec Thierry Samitier. En revanche, il n'aurait jamais été envisagé de le remplacer car aucune plainte n'avait été déposée. Et "par ailleurs, c'est difficile de remplacer une tête d'affiche" comme l'a expliqué un ancien membre de la prod'. Ces mesures n'auraient rien changé car le comédien aurait vite "recommencé à [lui] tourner autour" : "Un matin, au petit-déjeuner, il a traversé la pièce pour me glisser à l'oreille : 'C'est encore plus excitant de te voir manger de loin.'" La production aurait redoublé de vigilance, notamment en ne lui confiant plus le rôle d'habiller Thierry Samitier. Mais la coupe était pleine. Quand elle a reçu une proposition de travail en avril 2016, l'habilleuse a pris la décision de l'accepter afin de s'éloigner du tournage de Nos chers voisins. Elle n'a pas porté plainte car elle considérait que "cela ne se justifiait pas".

Des plaintes prévues par l'avocat de Thierry Samitier

Alors que les témoignages s'enchaînent, Thierry Samitier prépare son attaque. Interrogé par Le Parisien, son avocat a annoncé qu'il avait saisi le CSA après la diffusion dans TPMP de l'interview de la jeune femme accusant son client d'agression sexuelle. "Il a été exécuté publiquement. (...) Ce procédé consistant à accuser un homme en direct, à la télévision, sous témoignage anonyme, en donnant son nom et sans qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée est insoutenable. C'est dangereux pour la vie, l'honneur et la présomption d'innocence de Thierry Samitier", a-t-il déploré. Il a également précisé que l'impact psychologique avait été "dramatique" pour l'acteur qui a été menacé de mort sur les réseaux sociaux.

L'avocat compte déposer plusieurs plaintes, dont une pour diffamation et dénonciation calomnieuse. "Il faudra une enquête. Mon client fait confiance à la justice. Il est totalement serein et fera valoir ses droits", a-t-il conclu.