Thierry Samitier : Il va porter plainte pour "dénonciation calomnieuse"

Le jeudi 17 octobre 2019, Vanina Mencé, l'agente artistique de Thierry Samitier, le déclarait "très très mal". Aujourd'hui, l'acteur a décidé de ne plus se laisser faire !

Télé Star, qui a tenté de contacter Thierry Samitier, a finalement eu son imprésario au téléphone. Après avoir clamé qu'elle était persuadée de son innocence, la jeune femme déclare qu'ils sont désormais prêts à riposter : "J'ai formé une équipe avec d'autres avocats, des professionnels, et on y travaille. On ne va pas lâcher l'affaire. Nous allons jusqu'au bout. Nous allons déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Nous allons faire valoir la présomption d'innocence !", assure Vanina Mencé.

Pourtant, c'est elle-même qui avait fortement encouragé les femmes qui se sont manifestées à déposer plainte contre le comédien : "S'il y a un problème de harcèlement sexuel, on dépose plainte, on va au tribunal. Si on voit que la plainte n'a pas abouti, on écrit au procureur ! On vit dans un pays où il y a tout un système pour venir en aide aux femmes", avait-elle déclaré le 16 octobre 2019.

D'après elle, depuis les premières accusations de "gestes déplacés", Thierry Samitier reçoit très régulièrement des menaces de mort. Inquiète pour la sécurité de son artiste, elle est désormais bien décidée à ne plus rester les bras croisés : "Il est lynché sur les réseaux sociaux, il est insulté. Je vais faire une demande au procureur pour que ça s'arrête. C'est quand même sa vie qui est en jeu ! On peut lui reprocher des faits, mais laissons faire la justice", affirme-t-elle avant de nous livrer l'état d'esprit de l'acteur "Là Thierry, jusqu'à 23h-00h avec sa femme, ils sont inquiets, ils m'appellent, c'est un délire !", conclut la manager.

Il est vrai que les événements ont pris un tour totalement différent lorsqu'une femme est venue témoigner, sous couvert d'anonymat, dans l'émission Touche pas à mon poste (C8), le mercredi 16 octobre 2019. Bouleversée, la jeune femme avait livré un témoignage glaçant dans lequel elle accusait Thierry Samitier d'agression sexuelle : "Il m'a collée sur le lit en me tenant les mains. Je lui disais : 'Non, Thierry, je n'ai pas envie de ça.' Il me répondait que j'en avais autant envie que lui. (...) Quand ça s'est terminé, je me suis relevée en lui disant que ce qu'il avait fait, ce n'était pas bien. Il m'a redit que j'en avais autant envie que lui. Pour lui, dans sa tête, je suis sûre qu'il pense qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle", avait-elle raconté en larmes. Contactée, la représentante du comédien avait assuré qu'il n'avait pourtant aucune idée de l'identité de cette femme...

Néanmoins, une actrice qui côtoie l'acteur sur le tournage de Nos chers voisins (TF1) s'est dite "choquée" par ces accusations de viol et a tenu à déclarer : "Autant les accusations de gestes déplacés n'étonnent personne, autant ces accusations de viol nous choquent. Thierry n'est pas un méchant. Même si je pense qu'il a un problème avec ça..."

Rappelons évidemment que Thierry Samitier bénéficie de la présomption d'innocence, jusqu'à une éventuelle condamnation.