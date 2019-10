Thierry Samitier "très mal" : Il ignore qui est celle qui l'accuse

Nouveau rebondissement dans l'affaire dans laquelle est impliqué Thierry Samitier, accusé de gestes déplacés par des comédiennes de la pièce de théâtre Boing Boing ! Une nouvelle victime est venue témoigner anonymement mercredi 16 octobre 2019 sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). La jeune femme, qui se fait appeler Déborah, est apparue complètement bouleversée. Depuis, Télé Star a réussi à contacter Vanina Mencé, l'agente artistique de l'acteur.

D'après sa représentante, Thierry Samitier ignore totalement qui est cette femme qui porte ces nouvelles accusations, bien plus graves cette fois : "Nous nous sommes parlé plusieurs fois au téléphone hier soir, avec Thierry et sa compagne. Il ne sait pas qui c'est. Pour lui, personne n'est venu chez lui", déclare-t-elle.

Même si l'imprésario continue de croire à l'innocence de son artiste, elle affirme encourager toutes les femmes qui ont témoigné contre lui à porter plainte : "On sait tous que les mains courantes n'ont aucune valeur juridique. S'il y a un problème de harcèlement sexuel, on dépose plainte, on va au tribunal. Si on voit que la plainte n'a pas abouti, on écrit au procureur ! On vit dans un pays où il y a tout un système pour venir en aide aux femmes."

Pour rappel, Déborah avait livré un témoignage bouleversant au présentateur Cyril Hanouna et ses chroniqueurs dans lequel elle racontait les faits en détail : "Il m'a collée sur le lit en me tenant les mains. Je lui disais : 'Non, Thierry, je n'ai pas envie de ça.' Il me répondait que j'en avais autant envie que lui. (...) Et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Quand ça s'est terminé, je me suis relevée en lui disant que ce qu'il avait fait, ce n'était pas bien. Il m'a redit que j'en avais autant envie que lui. Pour lui, dans sa tête, je suis sûre qu'il pense qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle", a-t-elle expliqué la voix tremblante d'émotion.

Très affecté par ce déferlement médiatique soudain, Thierry Samitier irait actuellement "très très mal" selon son agente, toujours. Le comédien, qui doit d'ailleurs se produire en spectacle au théâtre de l'Alhambra début novembre, aurait même songé à faire annuler le show : "Il a peur que le public ne vienne pas ou qu'on pense qu'il se fiche de ce qu'il se passe. Je lui ai dit de ne pas lâcher l'affaire, de jouer. Le spectacle est maintenu, bien sûr, à moins qu'on nous lâche pour une histoire de réputation...", explique Vanina Mencé avant d'ajouter que Thierry Samitier trouvait tout de même un soutien rassurant en la personne de sa femme : "Bien sûr qu'elle le soutient ! Elle est persuadée de son innocence. Ils sont très solidaires l'un et l'autre. Mais ils vont mal...", conclut-elle.

Malgré tous ces témoignages accablants, rappelons que Thierry Samitier continue de bénéficier de la présomption d'innocence, et ce, jusqu'à une éventuelle condamnation.