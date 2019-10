Thierry Samitier en couple : sa compagne à ses côtés sur le plateau de TPMP

Thierry Samitier était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, jeudi 10 octobre 2019. Il venait se défendre des accusations de "gestes déplacés" lancées par les deux comédiennes avec lesquelles il a collaboré sur la pièce Boeing Boeing. Au passage, l'acteur qui interprétait Aymeric dans Nos chers voisins (TF1) a officiellement présenté sa compagne pour la première fois.

Dans cette polémique, Thierry Samitier peut compter sur le soutien de sa chère et tendre, dont on ne connaît pas le prénom. Cette dernière était dans le public de TPMP hier soir et les caméras de l'émission n'ont pas hésité à la filmer après que la star de 55 ans a fait une révélation : : "Je réponds que c'est absolument faux [les accusations, NDLR] et que je vivais un début d'histoire d'amour avec ma compagne. C'est un moment où on faisait l'amour trois fois par jour." Une confidence qui a fait rire la belle brune.

Thierry Samitier l'a une fois de plus évoquée au moment où il a accusé l'ancien champion du monde Franck Leboeuf d'être à l'origine du complot : "Derrière ces deux jeunes filles, il y a un homme, c'est Franck Leboeuf." Il a assuré que si au départ, ils s'entendaient bien, leur relation s'est vite dégradée. L'ex de Marina Pastor est ensuite revenu sur une conversation qu'il a eue avec sa compagne au téléphone, la veille : "Ma compagne m'a dit : 'Tu sais Thierry, finalement il y a un point commun entre Franck Leboeuf et Hitler. C'est gros hein ! C'est que ce sont des artistes ratés.' Franck Leboeuf était un grand footballeur, mais sur scène il joue comme un pied, et c'est normal c'est un footballeur." Des déclarations qui ont, en toute logique, choquées sur le plateau. Il a ensuite révélé vouloir attaquer en justice les personnes qui l'ont diffamé.

C'est le site Mediapart qui a dévoilé cette affaire. Deux comédiennes ont assuré que Thierry Samitier avait collé son sexe à une partie de leur corps ou l'une d'elle qu'il avait tenté de l'embrasser sans son consentement. Toutes deux ont posé une main courante, puis un arrêt maladie. La pièce Boeing Boeing a donc été arrêtée en mars dernier. Dans cette affaire, les jeunes femmes auraient pu compter sur le soutien de l'ex footballeur Franck Leboeuf.