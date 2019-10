Thierry Samitier en plein scandale : il accuse Franck Leboeuf de complot

Thierry Samitier est en pleine polémique. L'interprète d'Aymeric dans Nos chers voisins a été accusé par deux actrices de la pièce Boeing Boeing de "gestes déplacés". Ces dernières ont posé une main courante comme l'a confié Médiapart. Après s'être défendu auprès de ces derniers, l'acteur de 55 ans s'est rendu dans Touche pas à mon poste (C8) jeudi 10 octobre 2019 afin de livrer une fois de plus sa version des faits.

Thierry Samitier a tout d'abord pointé du doigt un "lynchage organisé". Il a ensuite démenti les accusations de ses anciennes partenaires de jeu : "Je réponds que c'est absolument faux et que je vivais un début d'histoire d'amour avec ma compagne. C'est un moment où on faisait l'amour trois fois par jour. (...) Je conteste totalement ces allégations. (...) C'est vrai qu'il y a une répétition où une comédienne m'a fait hurler de rire. (...) Je l'ai prise par le cou en lui disant qu'elle avait été vraiment géniale. Mais inventer que j'ai été coller mon sexe... C'est un truc de fou."

Cyril Hanouna a ensuite rappelé que, selon Médiapart, l'ancien champion du monde Franck Leboeuf avait soutenu les présumées victimes, notamment, en rappelant Thierry Samitier à l'ordre. En colère contre son son ancien collègue, il l'a accusé d'être à l'origine du complot : "Derrière ces deux jeunes filles, il y a un homme, c'est Franck Leboeuf." Il a ensuite raconté que d'anciens champions du monde de 1998 avaient refusé que Franck Leboeuf participe à un match amical pour mettre en avant l'association Ela, qui lutte contre la leucodystrophie. Si au départ, il s'entendait bien avec l'ex-footballeur, il a dit que cela avait "vrillé de façon progressive". Il a ensuite partagé une comparaison faite par sa compagne entre Franck Leboeuf et... Hitler, en pointant ensuite du doigt ses piètres prestations sur les planches. Sans surprise, Baba l'a vite recadré. "On est sous le choc, c'est d'une violence insupportable. (...) On a sali mon nom", a bien vite repris Thierry Samitier qui ne compte pas en rester là.

Pour rappel, l'une des comédiennes, âgée de 35 ans, a accusé l'ancienne figure de TF1 d'avoir collé son sexe au niveau de ses fesses. Une autre femme de 39 ans a quant à elle déclaré : "J'étais penchée pour accéder au miroir. Thierry est arrivé derrière et a collé son sexe contre mes fesses en me disant 'Pourquoi t'as peur de moi ?' avec un ton très pervers et il riait. Je l'ai regardé méchamment et je me suis décalée, et je suis ensuite sortie de la loge."

Thierry Samitier reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.