Jack Lang : sa femme Monique fait une confidence terrible sur la mort de leur fille

C'est un épisode terrible de la vie de Jack Lang et de sa femme Monique. En juillet 2013, à tout juste 47 ans, leur fille Valérie est emportée par un cancer généralisé. Une mort aussi soudaine que tragique pour le couple qui a une autre fille prénommée Caroline. Un évènement bouleversant pour Monique, qui s'est récemment confiée pour Paris Match sur ce drame. La vie est ainsi devenue "dérisoire" pour elle depuis le décès de sa fille. Elle révèle que cet épisode l'a changé et qu'elle n'est plus la même depuis 2013.

De son côté, l'actuel président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang, semble plus à même de cacher sa douleur, même si on imagine qu'elle est encore vive. Il a notamment réussi à s'occuper l'esprit à travers le sport, en faisant de la gym tous les matins avec un coach personnel. Comme il l'a expliqué dans une interview le 23 avril dernier pour l'émission L'Instant De Luxe, il reste actif pour faire passer la douleur. "Moi j'ai la chance, par l'action, par les projets, de ne pas oublier, mais de surmonter un peu les choses", a-t-il expliqué.

Jack Lang a également confié que la douleur était beaucoup plus vive pour sa femme. "C'est plus dur pour ma femme Monique. C'est une véritable brisure, une cassure, un déchirement. Ma femme vit, mais en même temps, la souffrance est là", a-t-il déclaré à Jordan De Luxe.

Un homme toujours influent

Comme l'explique son portrait paru dans Paris Match, Jack Lang continue d'avoir une certaine influence sur la politique de son pays. Pour l'anecdote, au moment de l'incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, ce dernier aurait appelé le président de la République, Emmanuel Macron, pour lui conseiller d'annoncer une reconstruction rapide avec un comité commando. "Je crois qu'il m'a écouté", savoure-t-il.

Une vie active et pleine de projets qui lui permet d'atténuer le manque terrible de sa fille partie trop tôt.