Jack Lang "submergé par la tristesse", il pleure la mort d'un célèbre ami

Peter Brook, d'origine britannique, était considéré comme le maître du théâtre. Il a mené une grande partie de sa carrière en France, à la tête de son théâtre parisien Les Bouffes du Nord, et avait réinventé l'art de la mise en scène en privilégiant des formes épurées au lieu des décors traditionnels. Il crée avec la Royal Shakespeare Company un Roi Lear dépouillé (1962) et surtout sa surprenante production de Songe d'une nuit d'été (1970) dans un gymnase en forme de cube blanc : c'est la théorie de "l'espace vide" qui marquera définitivement le théâtre contemporain.

Parue pour la première fois sous forme d'ouvrage en 1968, elle laisse libre cours à l'imagination du public et est considérée comme une "bible" pour les amoureux du théâtre avant-gardiste. Son Marat/Sade fascine Londres et New York et lui vaut un Tony Award en 1966. Au début des années 70, Peter Brook s'installe en France où il fonde le "Centre international de recherche théâtrale" au Théâtre des Bouffes du Nord.

Il monte des pièces monumentales nourries d'exotisme, avec des acteurs de différentes cultures, et tournera dans le monde entier, souvent dans des lieux inédits : des villages africains jusqu'aux rues du Bronx en passant par la banlieue parisienne. Sa pièce la plus connue est Le Mahabharata, épopée de neuf heures de la mythologie hindoue (1985), qu'il présentera pour la première fois au festival d'Avignon et qui sera adaptée au cinéma en 1989. Dans les années 90, lorsqu'il triomphe au Royaume-Uni avec Oh les beaux jours, de Samuel Beckett, les critiques le saluent comme "le meilleur metteur en scène que Londres n'a pas". Après une aventure de plus de 35 ans aux Bouffes du Nord, Peter Brook quitte la direction du théâtre en 2010, à 85 ans, tout en continuant d'y monter des mises en scène, jusqu'à récemment.