Jack Sherman : Le guitariste des Red Hot Chili Peppers est mort à 64 ans.

Guitariste de renom, Jack Sherman avait connu la gloire en rejoignant les RHCP dans les années 80. Il avait à l'époque remplacé au pied levé le guitariste fondateur Hillel Slovak qui avait alors quitté le groupe. Mais le succès arrivant, Hillel Slovak avait finalement décidé de réintégrer les Red Hot, d'où le départ de son remplaçant. Jack Sherman a également travaillé avec les plus grands rockeurs de l'époque, dont Bob Dylan, George Clinton, Kimm Rogers et Bill Madden.

Malheureusement, les derniers échanges entre Jack Sherman et les Red Hot Chili Peppers ont été pour le moins tendus. Le guitariste n'avait en effet pas été cité parmi les autres membres du groupe lorsqu'ils avaient eu l'honneur d'intégrer le Rock and Roll Hall of Fame en 2012. D'après l'institution musicale, le musicien n'avait pas participé à suffisamment d'albums du groupe pour être cité. Sherman semblait plutôt en vouloir aux membres du groupe. Il avait déclaré à l'époque : "Je ne prétends pas avoir apporté quoi que ce soit au groupe ... mais de lui avoir permis de persévérer dans des conditions difficiles". Et de poursuivre, "je suis déshonoré et ça craint".