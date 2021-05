Jacob Karhu, youtubeur ermite : l'atout charme des Pyrénées

On a beau chercher, il n'existe pas encore de personnalité semblable à Jacob Karhu. Ce doctorant de 27 ans à Normale Sup a négocié sept mois sabbatiques, non pas pour partir festoyer à Pattaya, mais pour essayer la vie d'ermite dans les Pyrénées. Une expérience racontée sur sa chaîne YouTube, mais aussi dans son livre Vie sauvage, mode d'emploi (ed. Flammarion).

Dessin, menuiserie, jardinage, durabilité... Jacob Karhu a vécu en autosuffisance pendant des mois, affrontant les climats parfois extrêmes des Pyrénées. Tout en préparant son doctorat en climatologie-glaciologie, Jacob Karhu est donc parti s'isoler des mois dans une cabane au milieu de la nature, un "rêve d'enfant". "J'ai beaucoup vécu en ville, on a pas beaucoup de temps pour soi, tout va très vite", regrettait-il lors de son passage sur Arte en mai 2021.

Dans Vie sauvage, mode d'emploi, ce bel homme de 1,93 mètre détaille tout de sa vie nomade. S'il avait de quoi se tenir occupé avec la rénovation de sa cabane, la mise en place de toilettes sèches ou encore de longues sessions cueillettes, Jacob Karhu a eu du mal à se passer du contact humain."Mon but n'était pas de devenir ermite. Je voulais essayer, et j'ai appris que malgré la lassitude des villes, beaucoup de gens me manquent (...) Si je devais réitérer l'expérience, ce ne serait pas nécessairement seul, mais plutôt en petite communauté par exemple", confiait-il à Mr Mondialisation en novembre 2019.