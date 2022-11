Jacques Chirac aimait les blagues "dégueulasses", Bernadette beaucoup moins... un proche balance !

On aime Patrick Sébastien pour son humour sans filtre, sa franchise implacable et pour son sens inné de l'imitation. Le présentateur a justement eu l'occasion de donner de la voix sur les ondes de RTL, dans l'émission radio Les Grosses Têtes, présentée par Laurent Ruquier. Le 28 octobre 2022, le chroniqueur Yoann Riou, casque sur les oreilles, lui a effectivement demandé, pour le plus grand plaisir de tous, de se lancer dans la copie vocale d'un très grand ami à lui, malheureusement décédé en septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Il s'agit de notre ancien président de la République, Jacques Chirac.

Bernadette, elle, ne supportait pas ça

"Cela fait très longtemps que je n'ai pas fait mon ami Jacques, a rappelé Patrick Sébastien, avant de ressortir une hilarante anecdote de derrière les fagots. Mais j'ai de tellement bons souvenirs avec lui. Il y a une histoire avec lui qui est terrible. Il faut savoir que Jacques adorait les blagues dégueulasses. Mais Bernadette, elle, ne supportait pas ça. Et donc, chaque fois qu'on pouvait, il me disait 'T'en as une nouvelle ?' Et je me rappelle d'un jour où on est arrivé, c'était un anniversaire et il me demande si j'en ai une".